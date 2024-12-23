"Я в безопасности": Трамп рассказал, станет ли Маск новым президентом США

По словам политика, информация о том, что он якобы "уступил президентство" Илону Маску, не соответствует действительности. Миллиардер не может возглавить страну, поскольку родился не в США.

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Избранный президент США Дональд Трамп ответил на упреки в его сторону относительно роста влияния на принятие политических решений со стороны бизнесмена Илон Маска. Об этом пишет NBC News.

Политик заявил, что выпады в его сторону, что он якобы "уступил президентство Маску", являются "фикцией". По словам Трампа, бизнесмену не получится стать президентом США, ведь есть требования Конституции.

"Он не станет президентом, это я вам скажу. И я в безопасности. Знаете, почему он не может им стать? Он не родился в этой стране", — сказал Трамп, намекая на тот факт, что Маск родился в Южной Африке и не может стать президентом США.

СМИ указывает, что Трамп отреагировал на выпады своих противников, которые говорят об "узурпации власти" со стороны Маска. Такие комментарии возникли после того, как Маск помог фактически провалить принятие двухпартийного законопроекта о финансировании правительства, о чем он публично написал на своей странице в X.

"Шатдаун правительства (который, кстати, не прекращает работу важных функций государства), явно лучше, чем принятие этого ужасного законопроекта (о бюджете — ред.)", — написал Маск.

Напомним, Фокус писал, что Маск раздражает людей из окружения Трампа. СМИ пишет, что Миллиардер агрессивно продвигает свои взгляды, пытается комментировать все дела в штабе и хочет продвинуть к нему своих людей.

Также мы рассказывали, как кузен Маска высказался о своем родственнике. Несмотря на то, что Илон Маск не общается с родственниками из Великобритании, он всегда с гордостью вспоминает свою покойную бабушку, которая родилась в Ливерпуле.