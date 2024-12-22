"Шокирует, во что он превратился": кузен Илона Маска высказался о своем богатом родственнике

Несмотря на то, что Илон Маск не общается с родственниками из Великобритании, он всегда с гордостью вспоминает свою покойную бабушку, которая родилась в Ливерпуле.

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86-летний Маршалл Робинсон из города Флитвуд в Ланкашире, двоюродный брат 53-летнего технологического магната Илона Маска, рассказал, что миллиардер и ближайший соратник Дональда Трампа не общается со своими английскими родственниками, пишет Daily Mail.

Робинсон, отставной моряк торгового флота, никак не комментировал высказывания своего кузена о политике, однако после его критики в адрес Страмера не стал молчать и обрушился на Маска за вмешательство в дела, которые его не касаются.

"Я думаю, что он глупый со всеми теми вещами, которые он выдает. Это довольно шокирует, во что он превратился и как он связан с избранным президентом Трампом. Я шокирован тем, что теперь у меня есть связь с Белым домом", – сказал он журналистам.

Маршалл добавил, что фамилия Маск – шотландская. Он никогда не видел Илона, но встречался с его отцом в Южной Африке, когда работал на флоте много лет назад.

Маршалл Робинсон (слева) никогда не видел своего кузена вживую

"Я никогда не общался с Илоном, но кто-то из семьи отправил ему сообщение в социальных сетях, и он просто сказал: "Чего ты хочешь?" Вот и все", – отметил Робинсон.

Кора Амелия Робинсон, бабушка Маска, одна из пяти детей, родилась в скромном таунхаусе семьи в Моссли-Хилл, Ливерпуль, в августе 1923 года. Она росла в довоенной бедности в "гордой, трудолюбивой семье", прежде чем покинуть Великобританию и поселиться в Южной Африке, где в 1944 году вышла замуж за Уолтера Маска. У пары родился сын Эррол, у которого было трое собственных детей – сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска. Илон приезжал к бабушке на каникулы, когда был ребенком. Сам Маск, который появился на свет в Южной Африке, однажды с гордостью заявил, что он "британского/английского, а не африканского происхождения".

Будучи школьником, Маск приезжал к бабушке на каникулы

Когда в 2013 году умерла Маргарет Тэтчер, предприниматель отдал дань уважения в Х (ранее Twitter), которым он теперь владеет, заявив, что покойный премьер-министр была "жесткой, но разумной и справедливой, как моя английская бабушка".

Отцом Маршалла является брат коры Кеннет Робинсон. Трое ее братьев до сих пор живут в Великобритании.

После победы Стармера Маск заявил, что страна превратилась в "тираническое полицейское государство". При этом, по словам родственников, раньше он не проявлял никакого внимания к стране и своим родственникам.

Кроме северо-запада, у Илона также есть родные в Глостершире. По словам 67-летней сестры Маршалла, она обнаружила эту связь случайно, просматривая генеалогическое древо.

"Я не общалась с Илоном — и не знаю, что бы я ему сказала. Я не думаю, что Илон пренебрег семьей, но он не проявил к нам никакого интереса, насколько я знаю. Я думала о том, чтобы связаться с Илоном, но решила не делать этого — в конце концов, мы его бедные родственники. Я была шокирована, узнав, что мы с ним родственники. Я не осознавала семейной связи, пока не начала изучать наше генеалогическое древо", – призналась журналистам мать пятерых детей

Хотя она никогда не встречалась с кузеном, Шейн сказала, что, по ее мнению, его могут неправильно понять:

"Многие говорят, что он немного сумасшедший, но он очень умен – умные люди часто не производят должного впечатления".

Ранее Фокус писал, что трансгендерная дочь Илона Маска, которая хочет уехать из США, открыто назвала отца "серийным прелюбодеем".