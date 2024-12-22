"Шокує, на що він перетворився": кузен Ілона Маска висловився про свого багатого родича

Незважаючи на те, що Ілон Маск не спілкується з родичами з Великої Британії, він завжди з гордістю згадує свою покійну бабусю, яка народилася в Ліверпулі.

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86-річний Маршалл Робінсон із міста Флітвуд у Ланкаширі, двоюрідний брат 53-річного технологічного магната Ілона Маска, розповів, що мільярдер і найближчий соратник Дональда Трампа не спілкується зі своїми англійськими родичами, пише Daily Mail.

Робінсон, відставний моряк торгового флоту, жодним чином не коментував висловлювання свого кузена про політику, однак після його критики на адресу Страмера не став мовчати і обрушився на Маска за втручання у справи, які його не стосуються.

"Я думаю, що він дурний з усіма тими речами, які він видає. Це досить шокує, на що він перетворився і як він пов'язаний з обраним президентом Трампом. Я шокований тим, що тепер у мене є зв'язок із Білим домом", – сказав він журналістам.

Маршалл додав, що прізвище Маск – шотландське. Він ніколи не бачив Ілона, але зустрічався з його батьком у Південній Африці, коли працював на флоті багато років тому.

Маршалл Робінсон (ліворуч) ніколи не бачив свого кузена наживо

"Я ніколи не спілкувався з Ілоном, але хтось із сім'ї надіслав йому повідомлення в соціальних мережах, і він просто сказав: "Чого ти хочеш?" Ось і все", – зазначив Робінсон.

Кора Амелія Робінсон, бабуся Маска, одна з п'яти дітей, народилася в скромному таунхаусі сім'ї в Мосслі-Гілл, Ліверпуль, у серпні 1923 року. Вона зростала в довоєнній бідності в "гордій, працьовитій сім'ї", перш ніж покинути Велику Британію і оселитися в Південній Африці, де 1944 року вийшла заміж за Волтера Маска. У пари народився син Еррол, у якого було троє власних дітей – сини Ілон і Кімбал і донька Тоска. Ілон приїжджав до бабусі на канікули, коли був дитиною. Сам Маск, який з'явився на світ у Південній Африці, одного разу з гордістю заявив, що він "британського/англійського, а не африканського походження".

Будучи школярем, Маск приїжджав до бабусі на канікули

Коли 2013 року померла Маргарет Тетчер, підприємець віддав данину поваги в Х (раніше Twitter), яким він тепер володіє, заявивши, що покійна прем'єр-міністр була "жорсткою, але розумною і справедливою, як моя англійська бабуся".

Батьком Маршалла є брат кори Кеннет Робінсон. Троє її братів досі живуть у Великій Британії.

Після перемоги Стармера Маск заявив, що країна перетворилася на "тиранічну поліцейську державу". При цьому, за словами родичів, раніше він не виявляв жодної уваги до країни і своїх родичів.

Крім північного заходу, у Ілона також є рідні в Глостерширі. За словами 67-річної сестри Маршалла, вона виявила цей зв'язок випадково, переглядаючи генеалогічне древо.

"Я не спілкувалася з Ілоном – і не знаю, що б я йому сказала. Я не думаю, що Ілон знехтував сім'єю, але він не виявив до нас жодного інтересу, наскільки я знаю. Я думала про те, щоб зв'язатися з Ілоном, але вирішила не робити цього — зрештою, ми його бідні родичі. Я була шокована, дізнавшись, що ми з ним родичі. Я не усвідомлювала сімейного зв'язку, доки не почала вивчати наше генеалогічне древо", – зізналася журналістам мати п'ятьох дітей

Хоча вона ніколи не зустрічалася з кузеном, Шейн сказала, що, на її думку, його можуть неправильно зрозуміти:

"Багато хто каже, що він трохи божевільний, але він дуже розумний – розумні люди часто не справляють належного враження".

Раніше Фокус писав, що трансгендерна дочка Ілона Маска, яка хоче виїхати зі США, відкрито назвала батька "серійним перелюбником".