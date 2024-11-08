Трансгендерна дочка Ілона Маска хоче виїхати зі США: у чому причина

Дівчина заявила, що навіть якщо під час каденції Трампа не набудуть чинності антитрансгендерні правила, люди, які голосували за це, нікуди не подінуться.

20-річна трансгендерна дочка техномагната і мільярдера Ілона Маска Вівіан Вілсон після президентських виборів, де Дональд Трамп істотно випередив Камалу Гарріс, заявила, що не бачить свого майбутнього в США і планує виїхати з країни. Про це вона написала в X (Twitter).

"Я думала про це деякий час, але вчора це підтвердилося для мене. Я не бачу свого майбутнього в Сполучених Штатах. Навіть якщо він буде при владі всього чотири роки, навіть якщо антитрансґендерні правила дивовижним чином не набудуть чинності, люди, які добровільно проголосували за це, нікуди не подінуться найближчим часом", — ідеться у твіті.

На цьому Віван не заспокоїлася і вибухнула тирадою ще з кількох постів.

"Мені шкода, все. Здається, майбутнє не складається так, як я сподівалася", "Я не кажу, що не потрібно злитися на прихильників/виборців Трампа, звичайно, продовжуйте, у мене немає претензій. Якщо хтось із вас підтримує Трампа, ви можете просто зараз піти і забратися з моєї сторінки", "Спостерігаючи за дорослими членами моєї колишньої "сім'ї" в медіа/твіттер-сфері останнім часом, я радію, що в мене не розвинулася генетична схильність до відсутності грьобаного хребта. Ось і все", — заявляє Вілсон.

Її батько Ілон Маск був серед найпалкіших прихильників Трампа.

Вівіан — дочка Маска і його першої дружини Джастін Вілсон. Вона народилася хлопчиком на ім'я Ксав'є, але подала до суду документи, намагаючись юридично змінити свою стать із чоловічої на жіночу у квітні 2022 року. Тоді ж лона вирішила змінити ім'я, взявши прізвище матері.

"Я більше не живу і не хочу бути пов'язаною з моїм біологічним батьком будь-яким чином, формою або видом", — заявила вона.

Зі свого боку Ілон публічно розкритикував Вівіан, назвавши її "комуністкою", яка вважає, що "будь-який багатий — це зло". Він також одного разу заявив, що його "обманом змусили" дозволити Вівіан приймати блокатори статевого дозрівання.

"Мене, по суті, обманом змусили підписати документи за одного з моїх старших синів, Ксав'є. Це було до того, як я зрозумів, що відбувається, і в нас був COVID, тому було багато плутанини. І мені сказали, що Ксав'є може накласти на себе руки", — наголосив Маск. Мільярдер вважає, що зміна статі — "Неймовірне зло", а люди, які це пропагують, мають сісти до в'язниці.

"Мене обманом змусили це зробити. Мені не пояснили, що блокатори статевого дозрівання насправді є просто стерилізаційними препаратами. По суті, я втратив сина. Вони називають це "мертвим ім'ям" не просто так. Причина, через яку вони називають це "мертвим ім'ям", полягає в тому, що ваш син мертвий, тому мій син, Ксав'є, мертвий, вбитий вірусом пробудженого розуму", — упевнений мільярдер.

Вівіан Вілсон

Раніше він стверджував, що Вівіан народилася "геєм і трохи аутистом", на що та сказала:

"Він не знає, якою я була дитиною, тому що його просто не було поруч. І за той короткий час, що він був, мене безжально переслідували за мою жіночність і дивакуватість. Я перетворилася на стереотип щасливої маленької людини. Я думаю, це багато що говорить про те, як він ставиться до людей нетрадиційної орієнтації та дітей загалом".

Наразі Вівіан відростила довге волосся, а також обзавелася грудьми.

Раніше Фокус писав, що Вівіан назвала батька "серійним перелюбником".