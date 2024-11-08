Трансгендерная дочь Илона Маска хочет уехать из США: в чем причина

Девушка заявила, что даже если во время каденции Трампа не вступят в силу антитрансгендерные правила, люди, которые голосовали за это, никуда не денутся.

20-летняя трансгендерная дочь техномагната и миллиардера Илона Маска Вивиан Уилсон после президентских выборов, где Дональд Трамп существенно опередил Камалу Харрис, заявила, что не видит своего будущего в США и планирует уехать из страны. Об этом она написала в X (Twitter).

"Я думала об этом некоторое время, но вчера это подтвердилось для меня. Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он будет у власти всего четыре года, даже если антитрансгендерные правила чудесным образом не вступят в силу, люди, которые добровольно проголосовали за это, никуда не денутся в ближайшее время", – говорится в твите.

На этом Виван не успокоилась и разразилась тирадой еще из нескольких постов.

"Мне жаль, все. Кажется, будущее не складывается так, как я надеялась", "Я не говорю, что не нужно злиться на сторонников/избирателей Трампа, конечно, продолжайте, у меня нет претензий. Если кто-то из вас поддерживает Трампа, вы можете прямо сейчас пойти и убраться с моей страницы", "Наблюдая за взрослыми членами моей бывшей "семьи" в медиа/твиттер-сфере в последнее время, я радуюсь, что у меня не развилась генетическая предрасположенность к отсутствию гребаного позвоночника. Вот и все", – заявляет Уилсон.

Ее отец Илон Маск был в числе самых ярых сторонников Трампа.

Вивиан – дочь Маска и его первой жены Джастин Уилсон. Она родилась мальчиком по имени Ксавье, но подала в суд документы, пытаясь юридически изменить свой пол с мужского на женский в апреле 2022 года. Тогда же лона решила изменить имя, взяв фамилию матери.

"Я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, формой или видом", – заявила она.

В свою очередь Илон публично раскритиковал Вивиан, назвав ее "коммунисткой", которая считает, что "любой богатый — это зло". Он также однажды заявил, что его "обманом заставили" разрешить Вивиан принимать блокаторы полового созревания.

"Меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это было до того, как я понял, что происходит, и у нас был COVID, поэтому было много путаницы. И мне сказали, что Ксавье может совершить самоубийство", – подчеркнул Маск. Миллиардер считает, что смена пола – "Невероятное зло", а люди, которые это пропагандируют, должны сесть в тюрьму.

"Меня обманом заставили это сделать. Мне не объяснили, что блокаторы полового созревания на самом деле являются просто стерилизационными препаратами. По сути, я потерял сына. Они называют это "мертвым именем" не просто так. Причина, по которой они называют это "мертвым именем", заключается в том, что ваш сын мертв, поэтому мой сын, Ксавье, мертв, убит вирусом пробужденного разума", – уверен миллиардер.

Вивиан Уилсон

Ранее он утверждал, что Вивиан родилась "геем и немного аутистом", на что та сказала:

"Он не знает, каким я была ребенком, потому что его просто не было рядом. И за то короткое время, что он был, меня безжалостно преследовали за мою женственность и странность. Я превратилась в стереотип счастливого маленького человека. Я думаю, это многое говорит о том, как он относится к людям нетрадиционной ориентации и детям в целом".

На данный момент Вивиан отрастила длинные волосы, а также обзавелась грудью.

Ранее Фокус писал, что Вивиан назвала отца "серийным прелюбодеем".