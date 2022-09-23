Больше не мужчина: сын Илона Маска сменил имя на женское и отрастил грудь

В июне Ксавьер Александр Маск стал Вивиан Дженной Уилсон.

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18-летний сын американского миллиардера и основателя Tesla Илона Маска Ксавьер Александр, сменивший пол и взявший имя Вивиан Дженна Уилсон, впервые попал на глаза папарацци. Теперь уже девушка разъезжала по Санта-Монике на автомобиле производства компании своего отца, с которым она, как ранее заявляла, не хочет быть связанным абсолютно ничем, сообщает Daily Mail.

Для прогулки Вивиан надела коричневую футболку с желтым узором, черные спортивные штаны и пару кроссовок. Ее лицо скрывала маска, а длинные светлые волосы развевались почти до пояса.

Девушка вышла из обувного магазина, где купила пару новых кроссовок, а перед этим зашла и приобрела новый мобильный и телефон. Затем она пересекла оживленный перекресток и вместе с неизвестной спутницей села в Tesla на пассажирское сиденье. Они поехали обратно в дом матери Вивиан, куда она зашла в одних носках, держа кроссовки в руках.

Еще в июне сообщалось, что Вивиан официально приняла девичью фамилию своей матери Джастин и что Верховный суд округа Лос-Анджелес разрешил ей изменить имя и отчество, а также пол.

"Имя истца изменено с Ксавьера Александра Маска на Вивиан Дженна Уилсон. Пол заявителя изменен с мужского на женский", – гласил вердикт.

Новое свидетельство о рождении Вивиан должны были отдать вскоре после того, как судья удовлетворил ее ходатайство.

Вивиан впервые подала в суд документы о гендерном переходе в апреле. В документах она заявила, что ее решение изменить пол и имя мотивированы "тем фактом, что она больше не живет со своим биологическим отцом и не желает быть связанной с ним каким-либо образом, в любой форме".

На данный момент неизвестно, сделала ли Вивиан операцию по смене пола, но судя по тому, что у нее заметно увеличилась грудь, не исключено, что она, как минимум, проходит гормонотерапию.

Маск и канадская писательница Джастин Уилсон познакомились, когда оба учились в Королевском университете, и поженились в 2000 году. В 2002 году у них родился сын Невада Александр, который в 10-дневном возрасте скончался от синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

в 2004-м на свет появились близнецы Гриффин и Ксавьер Александр (теперь Вивиан), а в 2006 году — тройняшки Кай, Саксон и Дамиан, которым сейчас 15 лет. Все пятеро детей были зачаты с помощью ЭКО.

Супруги расстались в 2008 году. Через два года в эссе для Marie Claire Джастин вспоминала, что чувствовала себя больше "сотрудником", чем "женой" Илона.

"Он вырос в культуре Южной Африки, где доминируют мужчины, и желание конкурировать и доминировать, которое сделало его таким успешным в бизнесе, не исчезало волшебным образом, когда он возвращался домой. Это, а также огромный экономический дисбаланс между нами означали, что в течение нескольких месяцев после нашей свадьбы начала проявляться определенная динамика. Суждения Илона преобладали над моими, и он постоянно отмечал, чего мне не хватает. "Я твоя жена, – неоднократно повторяла я ему, – а не твой сотрудник". "Если бы ты была моим сотрудником, – говорил он так же часто, – я бы тебя уволил", – писала она.

Однако Джастин подчеркивала, что никогда не жалела об этих отношениях.

"Хотя я отдалилась от Илона – когда дело доходит до детей, я занимаюсь с его помощницей – я не жалею о своем браке. Я пережила определенную злость, как на Илона за то, что он сделал меня такой бесполезной, так и на себя за то, что купилась на сказку, когда я должна был знать лучше. Но я всегда буду уважать блестящего и дальновидного человека, которым он является. Я также не могу сожалеть о разводе. Илон и я разделяем опеку над детьми, которые успешны. Теперь я чувствую себя заземленной и глубоко благодарна за свою жизнь", – написала она.

Их пятеро детей оставались вне поля зрения СМИ, поскольку родители оберегали их от излишнего внимания прессы. Правда, в 2018 году выяснилось, что они получают образование в радикальной, ультраэксклюзивной школе, созданной бизнес-магнатом в его штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния.

Напомним, недавно Илон Маск отчитался о том, что сбросил вес после насмешек в Сети.