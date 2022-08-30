Илон Маск сбросил 9 кг после насмешек в Сети над его фигурой

Миллиардер использует метод прерывистого голодания.

50-летний миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил сбросить вес после того, как в Сеть попали фото его отдыха на борту яхты с близким другом и боссом William Morris Endeavour Ари Эмануэлем и его женой Сарой Стаудингер. Трио отдыхало у греческого средиземноморского острова Миконос. Папарацци сняли Маска без рубашки, и его тело выглядело очень дряблым и обрюзгшим. Насмешки над его излишним весом сподвигли его начать худеть, и о первых успехах он уже рассказал на своей странице в Twitter.

В частности, Маск сообщил, что сейчас он потерял более 20 фунтов (чуть больше 9 кг) "нездорового" веса и чувствует себя "здоровее" благодаря прерывистому голоданию, которое ему посоветовал хороший друг.

Согласно Healthline, прерывистое голодание, также известное как прерывистое ограничение энергии, представляет собой "схему питания, которая циклически чередуется между периодами голодания и приема пищи". Оно не включает в себя выбор продуктов, которые человек должен есть, а больше фокусируется на временных промежутках между приемами пищи. Обычные методы прерывистого голодания включают ежедневное 16-часовое голодание или голодание в течение 24 часов два раза в неделю.

Маск также похвалил приложение Zero Fasting, которое помогает людям похудеть и взять под контроль метаболическое здоровье.

На вопрос, тренируется ли он, миллиардер ответил, что начал уделять тренировкам больше времени вместо того, чтобы смотреть по утрам в телефон. Он также также призывает людей "заводить больше детей".

"Уровень рождаемости во всем мире – одна из моих любимых вещей, о которых нужно беспокоиться. Мы не хотим, чтобы население уменьшилось настолько, что мы в конце концов просто умрем. По крайней мере, сделайте достаточно детей, чтобы прокормить население. Говорят, что цивилизация может умереть с треском или с хныканьем, но если у нас не будет достаточно детей, то мы умрем с хныканьем во взрослых подгузниках. И это будет угнетать", – заявил он.

Илон Маск является отцом девяти детей, пять из которых родились в законном браке с Джастин Уилсон. Он также дважды был женат на английской актрисе и писательнице Талуле Райли, с которой окончательно расстался в 2016 году.

Двух детей ему родила певица Граймс, а еще двух – бывшая коллега, исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис.

Недавно Илона Маска обвинили в том, что он виноват в разводе своего друга Сергея Брина, поскольку крутил с его женой роман. В свою очередь многодетный миллиардер опроверг эти слухи, назвав их "полной чушью".

Напомним, отец Илона Маска рассказал, почему не гордится своим сыном.