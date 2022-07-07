Сотрудница Илона Маска тайно родила ему близнецов

Оказалось, что у миллиардера была свіязь с исполнительным директором проекта Neuralink Шивон Зилис

Оказалось, что Илон Маск, который очень озабочен падением рождаемости в мире, сам не остается в стороне и пытается исправить ситуацию. В ноябре 2021 года он тайно стал отцом близнецов. Мать малышей – Шивон Зилис, исполнительный директор проекта его компании Neuralink. Об этом пишет People.

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Выяснилось, что близнецы появились на свет всего за несколько недель до того, как у Маска и Граймс родился второй ребенок – дочь Экса Дарк Сидерель (Exa Dark Siderael), которую родители зовут Y.

Судебные документы были опубликованы сегодня, согласно им, 51-летний генеральный директор Tesla стал отцом близнецов от Шивон Зилис в ноябре прошлого года. Близнецы родились в Остине, штат Техас.

[ + – ] Шивон Зилис с одним из близнецов от Маска Фото: Соцсети

Согласно документам, в апреле Маск и Зилис обратились в окружной суд Техаса с просьбой изменить имена их детей, чтобы они "носили фамилию своего отца и содержали фамилию своей матери как часть их второго имени".

[ + – ] Документ, поданный Шивон и Илоном Маском Фото: Скриншот

Пол близнецов не разглашался, а их имена были удалены из документов.

Судья Остина удовлетворил их просьбу в мае.

[ + – ] Шивон Зилис - мать близнецов от Маска Фото: Соцсети

После рождения близнецов Маск стал отцом девятерых детей. Его первенец Дакота от писательницы Джастин Уилсон умер в младенчестве, позже она родила близнецов Гриффина и Ксавьера, и тройняшкек по имени Дамиан, Саксон и Кай.

От певицы Граймс у Илона Маска двое детей: сын X Æ A-Xii и дочь Exa Dark Sideræl.

Маск не часто обсуждает свою семью, но у него есть твердые взгляды на увеличение рождаемости — он заявил, что в мире "недостаточно людей" на ежегодном Совете генеральных директоров Wall Street Journal в декабре 2021 года.

"Я думаю, что одним из самых больших рисков для цивилизации является низкая рождаемость и ее быстрое снижение. Пожалуйста, посмотрите на цифры — если у людей больше не будет детей, цивилизация рухнет, помяните мои слова", — заявил Маск.

Напомним, недавно сын Маска по имени Ксавьер, подал документы в суд, желая сменить пол, имя и фамилию. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего со своим отцом и что теперь его зовут Вивиан.

Сам Маск, который крайне редко показывает фото своих детей, взял своих старших сыновей в путешествие в Италию и даже познакомил их с Папой Римским. Ксавьера-Вивиан среди них не было.