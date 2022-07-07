Співробітниця Ілона Маска таємно народила йому близнюків

Виявилося, що мільярдер мав зв'язок із виконавчою директоркою проєкту Neuralink Шивон Зіліс.

Виявилося, що Ілон Маск, який дуже переймається падінням народжуваності у світі, сам не залишається осторонь і намагається виправити ситуацію. У листопаді 2021 року він таємно став батьком близнюків. Мати малюків — Шівон Зіліс, виконавча директорка проєкту компанії Neuralink. Про це пише People.

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З'ясувалося, що близнюки з'явилися на світ лише за кілька тижнів до того, як у Маска та Граймс народилася друга дитина — дочка Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Siderael), яку батьки звуть Y.

Судові документи були опубліковані сьогодні, згідно з ними, 51-річний генеральний директор Tesla став батьком близнюків від Шівон Зіліс у листопаді минулого року. Близнюки народилися в Остіні, штат Техас.

[ + – ] Шивон Зіліс із одним із близнюків від Маска Фото: Соцсети

Згідно з документами, у квітні Маск і Зіліс звернулися до окружного суду Техасу з проханням змінити імена їхніх дітей, щоб вони "носили прізвище свого батька й мали прізвище своєї матері як частину їхнього другого імені".

[ + – ] Документ, поданий Шивон та Ілоном Маском Фото: Скриншот

Стать близнюків не розголошувалась, а їхні імена були видалені з документів.

Суддя Остіна задовольнив їхнє прохання в травні.

[ + – ] Шивон Зіліс — мати близнюків від Маска Фото: Соцсети

Після народження близнюків Маск став батьком дев'ятьох дітей. Його первісток Дакота від письменниці Джастін Вілсон помер у дитинстві, пізніше вона народила близнюків Гріффіна та Ксав'єра й трійнят на ім'я Даміан, Саксон і Кай.

Від співачки Граймс у Ілона Маска двоє дітей: син X A-Xii і дочка Exa Dark Sideræl.

Маск не часто обговорює свою сім'ю, але має тверді погляди на збільшення народжуваності — він заявив, що у світі "недостатньо людей", на щорічній Раді генеральних директорів Wall Street Journal у грудні 2021 року.

"Я думаю, що одним із найбільших ризиків для цивілізації є низька народжуваність і її швидке зниження. Будь ласка, подивіться на цифри — якщо в людей більше не буде дітей, цивілізація впаде, запам'ятайте мої слова", — заявив Маск.

Нагадаємо, нещодавно син Маска на ім'я Ксав'єр подав документи до суду, бажаючи змінити стать, ім'я та прізвище. Він заявив, що не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком, і тепер його звуть Вівіан.

Сам Маск, який дуже рідко показує фото своїх дітей, узяв своїх старших синів у подорож в Італію і навіть познайомив їх із Папою Римським. Ксав'єра-Вівіан серед них не було.