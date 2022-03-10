Ілон Маск і Граймс таємно стали батьками вдруге

Дівчинка вже отримала ім'я Екса Дарк Сідерель, але батьки звуть її Y

34-річна співачка Граймс і винахідник і техномагнат Ілон Маск таємно стали батьками вдруге. Про це співачка розповіла в інтерв'ю журналу Vanity Fair.

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Дівчинка народилася від сурогатної матері в грудні 2021 року – через кілька місяців після того, як Граймс і Маск повідомили про розлучення через три роки стосунків.

Причому новину про поповнення в їхній сім'ї журналісти дізналися випадково. Під час інтерв'ю нагорі в будинку співачки почала плакати дитина, вона пояснила, що в немовляти коліки, а журналіст згадав, що її первісток X Æ A-XII був із його батьком.

"Я не знаю. Я не знаю, про що я думала", — розповіла Граймс про спроби приховати дитину.

Вона повідомила, що малеча вже отримала ім'я. — 34-річна Граймс сказала, що їхню дочку звуть Екса Дарк Сідерель, але вони називають її Y, що доречно, враховуючи, що її старшого брата називають X.

Англійською ім'я дівчинки звучить як Exa Dark Sideræl. І Граймс пояснила, що воно означає: Exa — це посилання на суперкомп'ютерний термін exaFLOPS (здатність виконувати 1 квінтиліон операцій із плаваючою комою за секунду). Dark (темрява) — це "невідоме". Люди бояться темряви, але насправді це відсутність фотонів. Темний усесвіт — це прекрасна загадка нашого всесвіту. А Sideræl (sigh-deer-ee-el) – це ельфійське написання зоряного, "справжнього часу всесвіту, зоряного часу, часу глибокого космосу, а не нашого відносного земного часу". А ще це натяк на улюбленого персонажа Граймс із "Володаря кілець" – ельфійську королеву Галадріель, яка "вирішила зректися кільця".

Граймс готова до того, що дитині в міру дорослішання перестане подобатися її складне ім'я, як самій співачці колись перестало подобається її ім'я Клер. Але вона завжди може його змінити. Зараз вона іноді називає доньку "Сейлор Марс", натякаючи на класичну японську мангу.

[ + – ] Ілон Маск і Граймс із сином X Æ A-XII Фото: Юсаку Маесава

Рішення звернутися до сурогатної матері співачка та її бойфренд прийняли разом. Коли Граймс була вагітна малюком Х, то мало не втратила дитину. Вона розповіла, що під кінець терміну просто не могла ходити, тому що в неї відмовляли ноги, а в якийсь момент у неї відкрилася кровотеча.

Про свої стосунки з Маском Граймс висловилася коротко.

"Імовірно, я б назвала його своїм хлопцем, але ми дуже мобільні. Ми живемо в окремих будинках. Ми найкращі друзі. Ми постійно бачимося. Просто кожен із нас зайнятий своїми справами, і я не чекаю, що інші люди це зрозуміють. Це найкраще, що з нами коли-небудь відбувалося. Нам просто потрібно бути вільними", — пояснила Граймс. Втім, вона зазначила, що часто переїжджає ще й тому, що і за нею, і за її відомим бойфрендом пильнують фанати.

Утім, Граймс і Маск не збираються зупинятися на досягнутому. Вони вже не раз говорили, що хотіли б мінімум "трьох чи чотирьох дітей".

Нагадаємо, раніше 50-річний Маск був одружений із письменницею Джастін Вілсон, від якої в нього п'ятеро синів: близнюки Гріффін і Ксав'єр, 17 років, і трійнята Даміан, Саксон і Кай, 16 років.

Також він був двічі одружений із зіркою серіалу "Західний світ" Талулою Райлі. Крім цього, мільярдер недовго зустрічався з актрисою Ембер Герд. А нещодавно його замінили в компанії австралійської актриси Наташі Бассет.

Нагадаємо, 27 лютого Ілон Маск відповів на запит українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який попросив надати доступ до Starlink громадянам України. "Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують мирне населення України! Просимо забезпечити Україну станціями Starlink і звернутися до розсудливих росіян", — написав Федоров у Twitter. Маск відповів Федорову: "Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Додаткові термінали буде доставлено".