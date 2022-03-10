Илон Маск и Граймс тайно стали родителями во второй раз

Девочка уже получила имя Экса Дарк Сидерель, но родители зовут ее Y

34-летняя певица Граймс и изобретатель и техномагнат Илон Маск тайно стали родителями во второй раз. Об этом певица рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

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Девочка родилась от суррогатной матери в декабре 2021 года – через несколько месяцев после того, как Граймс и Маск сообщили о расставании через три года отношений.

Причем новость о пополнении в их семье журналисты узнали случайно. Во время интервью наверху в доме певицы начал плакать ребенок, она пояснила, что у младенца колики, а журналист вспомнил, что ее первенец X Æ A-XII, был с его отцом.

"Я не знаю. Я не знаю, о чем я думала", — рассказала Граймс о попытках скрыть ребенка.

Она сообщила, что малышка уже получила имя — 34-летняя Граймс сообщила, что их дочь зовут Экса Дарк Сидерель, но они называют ее Y, что уместно, учитывая, что ее старшего брата называют X.

На английском имя девочки звучит, как Exa Dark Sideræl. И Граймс пояснила, что оно значит: Exa — это отсылка к суперкомпьютерному термину exaFLOPS (способность выполнять 1 квинтиллион операций с плавающей запятой в секунду). Dark (темнота) — это "неизвестное". Люди боятся темноты, но на самом деле, это отсутствие фотонов. Темная вселенная — это прекрасная загадка нашей вселенной. А Sideræl (sigh-deer-ee-el) – это эльфийское написание звездного, "истинного времени вселенной, звездного времени, времени глубокого космоса, а не нашего относительного земного времени. А еще это намек на любимого персонажа Граймс из "Властелина колец" – эльфийскую королеву Галадриэль, которая "решила отречься от кольца".

Граймс готова к тому, что малышке по мере взросление разонравится ее сложное имя, как самой певице когда-то перестало нравится ее имя Клэр. Но она всегда может его изменить. Сейчас она иногда называет дочку "Сейлор Марс", намекая на классическую японскую мангу.

[ + – ] Илон Маск и Граймс с сыном X Æ A-XII Фото: Elon Musk/Twitter

Решение обратиться к суррогатной матери певица и ее бойфренд приняли вместе. Когда Граймс была беременна малышом Х, то чуть не потеряла ребенка. Она рассказала, что под конец срока просто не могла ходить, так как у нее отказывали ноги, а в какой-то момент у нее открылось кровотечение.

О своих отношениях с Маском Граймс высказалась коротко.

"Вероятно, я бы назвала его своим парнем, но мы очень мобильны. Мы живем в отдельных домах. Мы лучшие друзья. Мы постоянно видимся. Просто каждый из нас занят своими делами, и я не жду, что другие люди это поймут. Это лучшее, что с нами когда-либо происходило. Нам просто нужно быть свободными", — пояснила Граймс. Впрочем, она отметила, что часто переезжает еще и потому, что и за ней, и за ее известным бойфрендом постоянно следят фанаты.

Впрочем, Граймс и Маск не собираются останавливаться на достигнутом. Они уже не раз говорили, что хотели бы минимум "трех или четырех детей".

Напомним, ранее 50-летний Маск был женат на писательнице Джастин Уилсон, от которой у него пятеро сыновей: близнецы Гриффин и Ксавьер, 17 лет, и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай, 16 лет.

Также он был дважды женат на звезде сериала "Западный мир" Талуле Райли. Кроме этого миллиардер недолго встречался с актрисой Эмбер Херд. А недавно его заменили в компании австралийской актрисы Наташи Бассет.

Напомним, 27 февраля Илон Маск ответил на запрос украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, когда тот попросил предоставить доступ к Starlink гражданам Украины. "Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам", — написал Федоров в Twitter. Маск ответил Федорову: "Сервис Starlink теперь активен в Украине. Дополнительные терминалы будут доставлены".