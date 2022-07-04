Ілон Маск із синами раптово зустрівся з Папою Римським

Мільярдер-винахідник взяв із собою чотирьох своїх старших нащадків.

Ілон Маск раптово повідомив, що зустрівся з Папою Римським. Причому він був не сам, а в супроводі своїх дітей — синів від першої дружини Джастін Вілсон. Знімки Маск опублікував у своєму Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Щасливий на зустрічі з Понтифіком", — коротко прокоментував знімок Маск, який заради такої важливої події навіть вбрався в костюм.

[ + – ] Ілон Маск із синами на прийомі в Папи Римського Фото: Twitter Elon Musk

Відомо, що зустріч із Папою Римським Франциском не була запланована, проте Папа приділив мільярдеру цілих 40 хвилин.

Вони зустрілися в гостьовій резиденції Санта-Марта у Ватикані, де мешкає понтифік. Він ходить до Апостольського палацу на роботу і вважає його занадто великим і розкішним для проживання.

Понтифік говорив зі співзасновником Tesla та SpaceX про те, як краще використовувати технології для покращення світу.

А також про те, як зберегти довкілля та падіння народжуваності у світі.

Днем раніше, мабуть, він був у Венеції, оскільки опублікував знімок із карнавалу, на якому був зі своєю другою та третьою дружиною, акторкою Талулою Райлі.

[ + – ] Ілон Маск і Талула Райлі Фото: Twitter Elon Musk

"Венеція — місце чудових спогадів", — ностальгічно підписав фото Маск.

Цікаво, але на зустрічі з Папою Римським був брат-близнюк бунтівного сина Маска Ксав'єра, який раніше заявляв, що вирішив змінити стать та ім'я, щоб не мати нічого спільного зі своїм знаменитим батьком. Його брат Гріффін, мабуть, ставиться до батька лояльніше.

Фото синів Маска від першого шлюбу вкрай рідко з'являються в соцмережах. У шлюбі з Джастін Вілсон у нього було шестеро дітей, але первісток на ім'я Невада раптово помер у дитинстві. Пізніше, у 2004 році, народилися близнюки — Гріффін і Ксав'єр, у 2006 у пари народилася трійня — Даміан, Саксон і Кай.

У стосунках зі співачкою Граймс у Маска з'явилися двоє дітей. Причому народження дочки Екси Дарк Сідерель вони приховували.

Тепер 50-річний Маск має нові стосунки. Він зустрічається з 27-річною актрисою Наташею Бассет.