Ілон Маск сходив на побачення з новою дівчиною

Пасію Маска звуть Наташа Бассет і вона акторка

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50-річного мільярдера та винахідника Ілона Маска "застукали" на побаченні з новою дівчиною. 27-річна Наташа Бассет, зважаючи на все, стала зустрічатися з Маском у лютому цього року. Тоді їх уперше побачили разом. Про це пише Daily Mail.

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Маск та Бассет влаштували романтичне побачення у Сен-Тропі в готелі Cheval Blanc. Вони пообідали картоплею фрі та випили рожевого вина, а потім вирушили на пляж.

Фото: mega

У Франції обоє мали насичений графік. Наташа була на Каннському фестивалі, оскільки знялася в новому фільмі База Лурманна "Елвіс". У байопіку вона виконала роль дівчини Преслі. Разом з Томом Хенксом та іншими селебріті вона також відвідала гала-вечір amfAR.

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Маск також був у Каннах разом зі своєю матір'ю Мей Маск, а пізніше відвідав шикарне весілля свого друга, імпресаріо Арі Емануеля у Сен-Тропі.

Вперше про стосунки Ілона та Наташі заговорили в лютому, коли папараці помітили таємничу руду незнайомку, яка виходить із приватного літака мільярдера в аеропорту Лос-Анджелеса.

Згодом журналісти з'ясували, що це молода австралійська акторка Наташа Бассет. Її кар'єра була не надто блискучою, тож треба думати, що роль у фільмі Лурманна стане для неї проривом.

Пара ніяк не коментує своїх стосунків і невідомо, де вони познайомилися.

[ + – ] Наташа Бассет — нова дівчина Ілона Маска Фото: natashabassett/Instagram [ + – ] Наташа Бассет — нова дівчина Ілона Маска Фото: natashabassett/Instagram

Маск, з усією своєю одержимістю роботою, також відомий, як серцеїд, який мав чимало дівчат.

З 2000 року він був одружений з письменницею Джастін Вілсон, з якою познайомився під час навчання в Онтаріо. В пари народилося шестеро дітей, але первісток — Невада, раптово помер, коли йому лиш виповнилося 10 тижнів.

Пара розлучилася у 2008 році і Джастін називала себе жартома "стартовою дружиною". У 2010 році Маск одружився з акторкою Талуле Райлі, вони розлучилися у 2012-му, а потім знову одружилися через рік. Талула подала на розлучення у 2016 році.

Вже наступного року Маск почав зустрічатися з тепер уже скандально відомою актрисою Ембер Герд, але вони розійшлися за рік.

Ще за рік мільярдер розпочав стосунки зі співачкою Граймс. І вони заявили про свій зв'язок із помпою, з'явившись на Met Gala у 2018 році.

У травні 2020 року у них народився син, якого назвали X Æ A-Xii. Вони розійшлися через рік, залишившись у добрих стосунках, а у грудні минулого року Граймс приголомшила шанувальників та журналістів, повідомивши, що сурогатна мати народила їм доньку, на ім'я Екса Дарк Сідерель, яку щасливі батьки звуть просто Y.