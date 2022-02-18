Ілон Маск злітав на побачення з таємничою незнайомкою

Приватний літак мільярдера вартістю в 50 мільйонів фунтів стерлінгів приземлився в аеропорту Лос-Анджелеса.

50-річного Ілона Маска "застукали" в аеропорту Лос-Анджелеса в компанії таємничої рудоволосої незнайомки. У вересні минулого року Маск розлучився зі своєю дівчиною, співачкою Граймс, з якою має спільну дитину – сина на ім'я XÆA-Xii. Про це пише Daily Mail.

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З того часу мільярдер займався своїми проєктами і практично не з'являвся на світських заходах. Про те, що він розпочав нові стосунки, журналісти таблоїдів не знали.

[ + – ] Ілон Маск біля свого літака Фото: Rex

У Лос-Анджелес Маск та його супутниця прилетіли його літаком Gulfstream G650ER вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів, а від трапу вони відбули на Tesla.

[ + – ] Таємнича подруга Ілона Маска, яка прилетіла з ним до Лос-Анджелеса Фото: Rex

Це перша поява мільярдера в компанії дівчини з моменту його розставання з Граймс. Вони розійшлися після трьох років стосунків і через рік після того, як у них народився син X A-Xii.

"Хоча ми і в розлуці, але ми, як і раніше, любимо одне одного, часто бачимося і перебуваємо в добрих стосунках, — сказав тоді 50-річний генеральний директор Tesla.

Маск згадав, що причиною розставання стала відстань. Він переїхав до Техасу з Каліфорнії, коли там посилилися карантинні обмеження. Граймс залишилася у Лос-Анджелесі.

[ + – ] Ілон Маск та Граймс на Met Gala Фото: Getty Images

Втім, вони продовжували зустрічатися та ділити опіку над сином. В одному зі стримів Маск навіть з'явився з малюком на колінах.

Нагадаємо, першою дружиною Маска стала письменниця Джастін. Вони були одружені чотири роки і розійшлися 2008-го. У пари народилося шестеро дітей.

Після цього Маск зустрічався та одружився з акторкою Талулою Райлі. З нею він розлучився у 2016, проживши разом шість років.

Пізніше був короткий роман з акторкою Ембер Герд, яка згодом вийшла заміж за Джонні Деппа. Депп стверджував, що вона зраджувала його з Маском.

З Граймс, за чутками, мільярдер познайомився у Twitter, йому сподобалися її дотепні коментарі.

Пізніше Граймс зізнавалася, що зустрічатися з Маском було нелегко і вона була зовсім не готова до "пильної уваги".

[ + – ] Ілон Маск із сином X Æ A-Xii Фото: Getty Images

У січні 2020 року Граймс оголосила про свою вагітність в Instagram, а згодом підтвердила, що Маск був батьком.