Співачка Ґраймз уперше розповіла, на що її проміняв Ілон Маск

Ґраймз досі не коментувала розлучення з Ілоном Маском і лише тепер назвала причину розриву.

33-річна канадська співачка Ґраймз представила свою нову пісню під назвою Player Of Games ("Гравець"), у якій розповіла про розлучення з Ілоном Маском кілька місяців тому. Відео опубліковано на її каналі YouТube.

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Композиція вийшла через два місяці після розлучення пари, яка була разом три роки. Ґраймз народила Ілону Маску сина X Æ A-Xii і навіть була готова підкорювати з ним Марс, проте щось пішло не так. Й ось тепер вона відкрито розповіла про те, що стало справжньою причиною розриву стосунків.

У пісні Player Of Games Ґраймз заспівала про те, що "закохана в найбільшого геймера", а потім прозвучало: "Він завжди любитиме гру більше, ніж мене".

"Вирушай у холодні простори космосу, навіть кохання не втримає тебе на своєму місці", — співає колишня дівчина Маска про 50-річного мільярдера, засновника Tesla і генерального директора SpaceX.

Крім згадки про космічні подорожі, які Маск колись намагається зробити доступними для всіх, вона говорить і про його ігрову залежність. Незважаючи на те, що кліпу до пісні ще немає, в аудіодоріжці, опублікованій на YouТube, Ґраймз зображена оголеною та обіймає чоловіка в обладунках лицаря, які зазвичай фігурують у відеоіграх, ніби демонструючи власну вразливість та його байдужість.

[ + – ] У пісні Ґраймз уперше говорить про ігрову залежність.

Згідно з NDTV.com, улюблені ігри Маска враховують Solo Halo, Mass Effect 2, Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock та інші.

Нагадаємо, Ілон Маск прокоментував розлучення з Ґраймз, заявивши, що незважаючи на розрив, вони все ще кохають одне одного, часто бачаться і перебувають у чудових стосунках.

"Моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був у Техасі або літав за кордон, а її робота зосереджена здебільшого в Лос-Анджелесі. Зараз вона живе зі мною, а Baby X знаходиться в сусідній кімнаті", — говорив він невдовзі після розриву.

Ґраймз і Маск були разом із 2018 року. Пара провела більшу частину 2019 року разом, і співачка оголосила, що вагітна у січні минулого року. Про те, що батьком дитини є саме Ілон Маск, вона сказала лише у березні.

До Ґраймз Ілон із 2000 по 2008 рік був одружений з письменницею Джастін Маск, і за час їхнього шлюбу народилися шестеро синів. Старший син пари, Невада, помер невдовзі після народження.

Нагадаємо, Ілон Маск провів відеоконференцію з однорічним сином на руках, а Ґраймз натякнула на плани створення "лесбійської комуни" в космосі.