Після розриву з Маском Граймс обмовилася про створення "лесбійської космічної комуни"

Клер Еліс Буше зовсім недавно розлучилася з мільярдером Ілоном Маском, і тепер її серце вільне.

33-річна канадська співачка Граймс (Клер Еліс Буше), яка три роки була в стосунках із засновником Tesla і SpaseX Ілоном Маском, після розриву з мільярдером заявила, що в неї є плани, які "виходять за межі цього світу", пише Page Six .

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"Я колонізуватиve Європу (один із супутників Юпітера) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни", — пожартувала артистка під час відеокоментаря для видання на тему розставання.

У жартівливій заяві Граймс журналісти угледіли відсилку до контракту Ілона Маска на $178 млн з NASA, підписаного в липні цього року. За його умовами, компанія SpaceX повинна буде відправити ракету до Європи в межах місії Europa Clipper, щоб промоніторити, чи є там умови для життя. Старт призначений на жовтень 2024 року.

[ + – ] Граймс та Ілон Маск були разом три роки Фото: MediaLeaks

Про розрив стосунків пари стало відомо минулого тижня, причому сам Маск підтвердив цю інформацію. Причиною такого рішення нібито стала робота, через яку Ілон більше часу проводить у Техасі, ніж із родиною. При цьому мільярдер запевнив, що між ними залишилися хороші стосунки, і вони разом виховуватимуть свого 16-місячного сина.

Граймс продовжує займатися музикою. Зовсім недавно вона заявила, що закінчила новий альбом, назвавши його "найкращою роботою, коли-небудь нею виконаною".

За її словами, свою музичну кар'єру вона починала, думаючи, що "підпишеться на великий лейбл і стане дійсно великим артистом", але тепер її очікування сильно змінилися:

"Ні, мене буквально не хвилює, чи слухає хтось це гі*но, я просто хочу, щоб все було якнайкраще. Як однозначно велике мистецтво!".

Граймс та Ілон Маск познайомилися у 2018 році, а у 2020-му в них народився син. Хлопчика назвали X AE A-XII (Екс Еш Ей Твелв).