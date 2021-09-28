Після розриву з Маском Граймс обмовилася про створення "лесбійської космічної комуни"
Клер Еліс Буше зовсім недавно розлучилася з мільярдером Ілоном Маском, і тепер її серце вільне.
33-річна канадська співачка Граймс (Клер Еліс Буше), яка три роки була в стосунках із засновником Tesla і SpaseX Ілоном Маском, після розриву з мільярдером заявила, що в неї є плани, які "виходять за межі цього світу", пише Page Six .
"Я колонізуватиve Європу (один із супутників Юпітера) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни", — пожартувала артистка під час відеокоментаря для видання на тему розставання.
У жартівливій заяві Граймс журналісти угледіли відсилку до контракту Ілона Маска на $178 млн з NASA, підписаного в липні цього року. За його умовами, компанія SpaceX повинна буде відправити ракету до Європи в межах місії Europa Clipper, щоб промоніторити, чи є там умови для життя. Старт призначений на жовтень 2024 року.
Про розрив стосунків пари стало відомо минулого тижня, причому сам Маск підтвердив цю інформацію. Причиною такого рішення нібито стала робота, через яку Ілон більше часу проводить у Техасі, ніж із родиною. При цьому мільярдер запевнив, що між ними залишилися хороші стосунки, і вони разом виховуватимуть свого 16-місячного сина.
Граймс продовжує займатися музикою. Зовсім недавно вона заявила, що закінчила новий альбом, назвавши його "найкращою роботою, коли-небудь нею виконаною".
За її словами, свою музичну кар'єру вона починала, думаючи, що "підпишеться на великий лейбл і стане дійсно великим артистом", але тепер її очікування сильно змінилися:
"Ні, мене буквально не хвилює, чи слухає хтось це гі*но, я просто хочу, щоб все було якнайкраще. Як однозначно велике мистецтво!".
Граймс та Ілон Маск познайомилися у 2018 році, а у 2020-му в них народився син. Хлопчика назвали X AE A-XII (Екс Еш Ей Твелв).