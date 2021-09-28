После разрыва с Маском Граймс обмолвилась о создании "лесбийской космической коммуны"

Клер Элис Буше совсем недавно рассталась с миллиардером Илоном Маском, и теперь ее сердце свободно.

33-летняя канадская певица Граймс (Клер Элис Буше), которая три года была в отношениях с основателем Tesla и SpaseX Илоном Маском, после разрыва с миллиардером заявила, что у нее есть планы, которые "выходят за рамки этого мира", пишет Page Six.

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"Я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны", – пошутила артистка во время видеокомментария для издания на тему расставания.

В шутливом заявлении Граймс журналисты усмотрели отсылку к контракту Илона Маска на $178 млн с NASA, подписанному в июле этого года. По его условиям, компания SpaceX должна будет отправить ракету к Европе в рамках миссии Europa Clipper, чтобы промониторить, есть ли там условия для жизни. Старт назначен на октябрь 2024 года.

[ + – ] Граймс и Илон Маск были вместе три года Фото: MediaLeaks

О разрыве отношений пары стало известно на прошлой неделе, причем сам Маск подтвердил эту информацию. Причиной такого решения якобы стала работа, из-за которой Илон больше времени проводит в Техасе, нежели с семьей. При этом миллиардер заверил, что между ними остались хорошие отношения, и они вместе будут воспитывать своего 16-месячного сына.

Граймс продолжает заниматься музыкой. Совсем недавно она заявила, что закончила новый альбом, назвав его "лучшей работой, когда-либо ею проделанной".

По ее словам, свою музыкальную карьеру она начинала, думая, что "подпишется на крупный лейбл и станет действительно большим артистом", но теперь ее ожидания сильно изменились:

"Нет, меня буквально не волнует, слушает ли кто-нибудь это де**мо, я просто хочу, чтобы все было как можно лучше. Как однозначно великое искусство!".

Граймс и Илон Маск познакомились в 2018 году, а в 2020-м у них родился сын. Мальчика назвали X AE A-XII (Экс Эш Эй Твелв).