Илон Маск показал лицо подросшего сына X Æ A-XII (фото)

4 мая шестому сыну миллиардера исполнится год.

49-летний основатель компании Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск показал, как подрос его младший сын по имени X AE A-XII.

На странице в Twitter он опубликовал снимок, на котором сидит с ребенком на руках и разговаривает по телефону, а малыш в это время тянет отца за футболку. В кадре хорошо видно лицо ребенка.

"Второе последнее королевство", – говорится в подписи к фотографии.

Фото: Twitter/Elon Musk

Малышу с экзотическим именем X AE A-XII 4 мая исполнится год. Его мать – канадская певица художница Клер Элис Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. Изначально пара хотела назвать сына X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A- XII, что звучит как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв.

Кстати, Граймс одновременно со своим возлюбленным поделилась фотографией с подросшим сыном. Она опубликовала снимок в Instagram. В кадре певица держит мальчика на руках, причем его лица не видно.

"Расскажи мне о водах своего родного мира", – говорится в подписи.

Этот ребенок – шестой у Илона Маска, у которого от предыдущего брака подрастают еще пятеро сыновей: Гриффин, Кай, Ксавьер, Саксон и Демиан. Для его девушки Граймс Экс Эш Эй Твелв – первенец.

Напомним, Илон Маск потратит $100 млн на конкурс по удалению углекислого газа из атмосферы. А решение основателя компании Tesla инвестировать 1,5 млрд. долларов в криптовалюту привело к тому, что менее чем за сутки курс биткоина четыре раза пробил исторический максимум и достиг $48 тыс.