Bitcoin обновил максимум после покупки Tesla криптовалюты на 1,5 млрд долларов

Компания Tesla в ближайшее время планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары.

Производитель электромобилей Tesla, принадлежащий бизнесмену Илону Маску сообщил, что инвестирует 1,5 млрд долларов США в криптовалюту Bitcoin. После этого стоимость последней резко возросла, в очередной раз обновив исторический максимум.

CoinDesk показывает, что на по состоянию на 16:30 по киевскому времени биткоин торговался по стоимости 43 747 долларов США за единицу. Максимальная стоимость единицы криптовалюты за последние сутки составила 44 801 долларов США. По информации портала CoinMarketCaps, рыночная капитализация Bitcoin превышает 804 млрд долларов США.

[ + – ] Цена биткоина обновил исторический максимум Фото: скриншот

Сообщается, что в ближайшее время компания Tesla также планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары.

Напомним, в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.