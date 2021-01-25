Правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране

Большая часть столицы, Тегерана, и других крупных городов, включая Мешхед, Тебриз и Урмию, неоднократно подвергалась отключениям электроэнергии

Правительство Ирана обвинило фермы, на которых "добывают" ("майнят") криптовалюту, включая Bitcoin, в массовых отключениях электроэнергии по стране. Из-за перепадов электричества миллионы людей остались без света. Власти страны закрыли 1600 таких ферм по стране, рассказывает Associated Press.

Отмечается, что большая часть Тегерана, Мешхеда, Тебриза и Урмии неоднократно подвергались отключениям электроэнергии. Видео "блэкаута" в Иране публиковали многие пользователи Twitter.

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Издание The Times сообщило, что криптовалюты стали одним из способов обхода экономических санкций США, которые ввел против Ирана Дональд Трамп в последние дни своего президентства.

"Радио Свобода" написало, что из-за этого по стране начали появляться тысячи ферм для майнинга криптовалют, в том числе — и в школах с мечетями.

Al Jazeera пишет, что рост популярности добычи криптовалют в Иране начался, в том числе, из-за дешевой электроэнергии в стране. Там оно стоит около 4 центов или 1,13 грн за кВт/ч (в Украине его стоимость с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт/ч, тогда как в США — 13 центов или 3,55 за кВт/ч).

Издание Associated Press рассказало, что Иран входил в десятку крупнейших криптовалютных мощностей в мире — 450 МВт в день.

Отметим, с начала 2021 года Bitcoin начал резко расти в стоимости, неоднократно обновив исторический максимум. 8 января стоимость одной единицы криптовалюты достигла 41 тыс. долларов США. Однако по состоянию на 25 января он торгуется по цене 34,2 тыс. долларов США.

Напомним, 19 января Иране ввел санкции против Трампа, Майка Помпео и других американских топ-чиновников предыдущего президента США. Ограничения связаны с "террористическими действиями США в регионе", созданием угроз против безопасности в мире, а также с убийством генерала Касема Сулеймани и убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.