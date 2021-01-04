В Ираке тысячи людей вышли помянуть убитого по приказу Трампа генерала Сулеймани (видео)
Участники акции требовали изгнания американских войск из Ирака. Посол Ирана в РФ заявил, что Тегеран не отказался от мести за Сулеймани.
3 января 2021 года исполнился ровно год со смерти иранского генерала Касема Сулеймани, иранского военного деятеля, главы одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции, и Абу Махди аль-Мохандеса, заместителя главы иракского шиитского ополчения Хашд аш-Шааби. Они были убиты по приказу Дональда Трампа. В честь памятной даты в центре Багдада собрались тысячи иракцев с плакатами погибших деятелей. Об этом рассказывает "Голос Америки".
Журналисты сообщают, что участники акции требовали изгнать из Ирака американские войска.
Издание Russia Today вело онлайн-трансляцию с акции в Багдаде.
Издание "Известия" сообщило, что Сулеймани почтили и в его родном городе Кермане.
Казем Джалали, посол Ирана в России, заявил "Известиям", что Тегеран не отказался от мести за Сулеймани.
По сообщению "Голоса Америки", накануне вечером, 2 января, тысячи скорбящих прошлись по шоссе, которое ведет к аэропорту Багдада, чтобы почтить память погибших во время обстрела американского беспилотника Сулеймани с аль-Мохандесом.
Место их гибели превратили в подобие святыни, оградив красными веревками. В его центре разместили портреты покойных деятелей, а демонстранты зажгли свечи.
Отметим, в годовщину гибели Сулеймани Минобороны США заявило, что не будет выводить из Персидского залива атомный авианосец Nimitz из-за угроз со стороны Ирана.
Напомним, ударная группа авианосца ВМС США USS Nimitz вошла в Персидский залив 25 ноября 2020 года, за два дня до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Представители ВМС США заявили, что отправка корабля в регион не была связана с какой-либо угрозой.
Ранее американский президент Дональд Трамп дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям в случае угрозы военнослужащим США.