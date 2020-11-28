США разместили авианосец USS Nimitz в Персидском заливе за несколько дней до убийства физика в Иране

По словам представителя ВМС США, размещение авианосной ударной группы в регионе не связано "ни с какими угрозами".

Ударная группа авианосца ВМС США USS Nimitz вошла в Персидский залив на прошедшей неделе в среду — за два дня до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Представители ВМС США заявили в субботу, что направление корабля в регион не было связано с какой-либо угрозой.

Об этом передает Reuters.

"Не было никаких конкретных угроз, которые стали причиной возвращения ударной группы авианосца Nimitz", – заявила Ребекка Ребарич, пресс-секретарь 5-го флота ВМС США после того как авианосец уже прибыл в залив.

Мохсен Фахризаде, иранский ученый, которого Запад называет "отцом иранской ядерной программы", был убит недалеко от Тегерана в пятницу: машину физика пытались взорвать и дважды обстреляли. Многие комментаторы видят в случившемся израильско-американский след и полагают, что гибель Фахризаде может спровоцировать новую конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели президентства Дональда Трампа. Иран уже заявил, что возмездие за убийство ученого последует рано или поздно.

Ребекка Ребарич утверждает, что миссия авианосца USS Nimitz – обеспечение вывода американских войск из Ирака и Афганистана. Тем не менее, пресс-секретарь 5-го флота уточняет, что "эта акция (направление USS Nimitz в Персидский залив) гарантирует, что у нас будет достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника от действий против наших войск во время их сокращения".

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям в случае угрозы американским военнослужащим.