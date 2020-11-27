"Армия Ирана оставляет за собой право мстить врагам". Иран обвинил Израиль в убийстве ученого-физика

По словам высокопоставленных чиновников Ирана, "есть серьезные основания полагать", что к убийству руководителя ядерной программы в Тегеране причастен Израиль.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль, и назвал произошедшее "актом государственного террора".

"Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Этот трусливый акт, при четких указках на роль Израиля, демонстрирует оголтелую воинственность преступников. Иран призывает международное сообщество – и особенно ЕС – положить конец их позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора", – написал министр у себя в Twitter.

Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в произошедшем "американское командование", объявив, что в произошедшем "ясно прослеживается преступная рука Америки и сионистского режима". Кроме того, Мусави сообщил по этому поводу, что "Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам".

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехган, в свою очередь, прямо обвинил в убийстве Израиль, пообещав ответить на это преступление – "обрушиться молнией на убийц Фахризаде".

По одной из версий, к нападению могут быть причастны израильские спецслужбы, так как ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы израильской спецслужбы "Моссад" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.

В канцелярии Нетаньяху информагентству "РИА Новости" заявили, что не комментируют обвинения Ирана в причастности Израиля к убийству иранского ядерщика. Агентство "Reuters" передает, что от комментариев также отказалось и министерство обороны США.

Пару лет назад на Фахризаде уже совершали покушение, однако тогда ему удалось выжить. Агентство "Fars News" напомнило, что в начале 2018 года израильская разведка "Моссад" уже пыталась убить Фахризаде, но тогда операция провалилась. В материале "FNA" сообщается, что "Моссад" получил доступ к личным данным Фахризаде через список ООН, в котором он упоминался как старший научный сотрудник Центра физических исследований Министерства обороны Ирана.

[ + – ] Источник: Telegram / @Gizmiz

Как пишет "Al Arabiya", два года тому, когда Фахризаде был внесен в санкционный список ООН, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху называл его одной из важнейших фигур, причастных к разработке Ираном ядерного оружия. В израильских СМИ Фахризаде окрестили "отцом Иранской ядерной бомбы".

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, работающий при Минобороны Ирана высокопоставленный ученый-ядерщик Мухсин Фахризаде в пятницу, 27 ноября был убит под Тегераном. Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном к ее направлении.

В 2010-2012 годах были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тогда Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но неопровержимых доказательств этому Тегеран предоставить так и не смог. 11 января 2012 года террористы убили 32-летнего иранского ученого Мостафу Ахмади Рошана и его водителя. Ввзрыв произошел во вторую годовщину смерти профессора иранского университета и ученого-ядерщика Масуда Али Мохаммади, который был убит в результате аналогичного теракта в Тегеране в январе 2010 года.