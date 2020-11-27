В Иране убит один из руководителей ядерной программы Мохсен Фахризаде

Машину физика-ядерщика расстреляли и попытались взорвать неизвестные. Охрана Фахризаде убила трех или четырех террористов.

Ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, руководитель научного центра при Министерстве обороны Ирана, убит в провинции Тегерана.

"Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу Центра исследований и инноваций при Министерстве обороны", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны. Как указано на сайте ведомства, "охрана ученого вступила в перестрелку с террористами".

Информагентство "Fars News" ("FNA") отмечает, что автомобиль ученого обстреляли в районе города Дамовенд, в 40 км к востоку от Тегерана, а в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека: "Скорее всего, все – террористы".

"Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном направлении", – пишет агентство.

Из местной клиники Абсард "FNA" пришло сообщение, что к ним доставили два трупа, а также, что "видели залитую кровью кровать, на которой лежал Фахризаде". Ранее в иранских социальных сетях появилась фотографии, которые, как утверждается, сделаны на месте преступления. На снимках видна машина с следами от выстрелов.

Как пишет Telegram-канал "Mash" со ссылкой на местные СМИ, под дно автомобиля ученого заложили бомбу, взрыв произошел на автотрассе к востоку от Тегерана. Вместе с Фахризаде в машине было еще два человека. Как передает "ТАСС", официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что все работающие в стране ученые-ядерщики "живы и находятся в полном здравии".

В материале "FNA" напоминает, что в начале 2018 года израильская разведка Моссад уже пыталась убить иранского ученого-ядерщика, но операция провалилась. По сообщению информагентства, Моссад получил доступ к личным данным Фахризаде через список ООН, в котором он упоминался как старший научный сотрудник Центра физических исследований Министерства обороны Ирана.

11 января 2012 года террористы убили 32-летнего иранского ученого Мостафу Ахмади Рошана и его водителя. Взрыв произошел во вторую годовщину смерти профессора иранского университета и ученого-ядерщика Масуда Али Мохаммади, который был убит в результате теракта в Тегеране в январе 2010 года.