США передумали выводить авианосец Nimitz из Персидского залива

Заявление Минобороны Соединенных Штатов вышло в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

США не будут выводить из Персидского залива атомный авианосец Nimitz из-за угроз со стороны Ирана, заявил и.о. главы Минобороны США Крис Миллер, хотя еще 31 декабря он распорядился отправить его на родину после почти 10-месячного плавания.

"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы Nimitz остановил свое обычное перебазирование. Nimitz останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности США", – подчеркнул он. О каких именно угрозах идет речь, Миллер уточнять не стал.

Заявление Минобороны Соединенных Штатов вышло в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, который был убит в ходе спецоперации США 3 января 2020 года.

По информации CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с разведданными, ВМС Ирана в последние несколько дней повысили уровень боеготовности в Персидском заливе, и в Пентагоне не исключили вероятность возможного возмездия. Тем более, что в июле 2020 года руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в очередной раз подчеркнул, что Иран не простит это убийство и "отомстит должным образом".

Израильские СМИ утверждают, что Израиль и Саудовская Аравия провоцируют Дональда Трампа нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана перед тем, как тот сложит полномочия в январе. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф предупредил главу Белого дома о том, что устроить провокации против американцев могут сами израильтяне.

"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый «казус белли». Опасайся ловушки, Трамп", – написал глава иранского МИД в Twitter.

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Напомним, ударная группа авианосца ВМС США USS Nimitz вошла в Персидский залив 25 ноября 2020 года, за два дня до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Представители ВМС США заявили, что отправка корабля в регион не была связана с какой-либо угрозой.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям в случае угрозы военнослужащим США.