Уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масове відключення світла країною

Велика частина столиці, Тегерана, та інших великих міст, включаючи Мешхед, Тебріз і Урмію, неодноразово піддавалася відключенню електроенергії

Уряд Ірану звинуватив ферми, на яких "добувають" ( "майн") криптовалюту, включаючи Bitcoin, у масових відключеннях електроенергії країною. Через перепади електрики мільйони людей залишилися без світла. Влада країни закрила 1600 таких ферм по країні, розповідає Associated Press.

Зазначається, що велика частина Тегерана, Мешхеда, Тебріза й Урмія неодноразово піддавалися відключенням електроенергії. Відео "блекауту" в Ірані публікували багато користувачів Twitter.

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Видання The Times повідомило, що криптовалюта стала одним із способів обходу економічних санкцій США, які ввів проти Ірану Дональд Трамп в останні дні свого президентства.

"Радіо Свобода" написало, що через це по країні почали з'являтися тисячі ферм для добування криптовалюти, у тому числі — і в школах з мечетями.

Al Jazeera пише, що зростання популярності видобутку криптовалюти в Ірані почалося, у тому числі, через дешеву електроенергію в країні. Там вона коштує близько 4 центів або 1,13 грн за кВт/год (в Україні її вартість з 1 січня 2021 року становить 1,68 грн за кВт/год, тоді як у США — 13 центів або 3,55 за кВт/год ).

Видання Associated Press повідомило, що Іран входив у десятку найбільших криптовалютних потужностей у світі — 450 МВт на день.

Зазначимо, що з початку 2021 року Bitcoin почав різко зростати в ціні, неодноразово оновивши історичний максимум. 8 січня вартість однієї одиниці криптовалюти досягла 41 тис. доларів США. Однак станом на 25 січня він торгується за ціною 34,2 тис. Доларів США.

Нагадаємо: 19 січня Іран ввів санкції проти Трампа, Майка Помпео та інших американських топ-чиновників попереднього президента США. Обмеження пов'язані з "терористичними діями США в регіоні", створенням загроз проти безпеки у світі, а також з вбивством генерала Касема Сулеймані і вбивством фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.