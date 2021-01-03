Bitcoin снова побил рекорд: стоимость превысила 34,5 тыс. долларов

С начала года максимальная стоимость одной единицы криптовалюты возросла на 5 тыс. долларов.

3 января 2021 года Bitcoin в очередной раз побил исторический максимум стоимости. Одна единица криптовалюты торговалась по цене 34 544 доллара США, о чем свидетельствуют данные сайта Coindesk.

[ + – ] Стоимость биткоина 3 января 2021 года

С начала 2020 года максимальная стоимость Bitcoin выросла более, чем на 5 тысяч долларов. 2 января на открытии торгов стоимость валюты составляла 29 317 долларов.

Активный рост Bitcoin начался с 15 декабря 2020 года, когда курс начал увеличиваться и достиг 20 тысяч долларов.

На момент написания новости (16:30) биткоин торговался по цене 33 803,4 доллара за единицу.

На фоне биткоина другие криптовалюты либо растут незначительно, либо падают. Так торгуются следующие за ним 4 криптовалюты:

Etherium вырос на 16,37% — $888,85.

XRP — упал на 3,85% — $0,220549

Tether — упал на 0,63% — $0,992913

Stellar — вырос на 1,65% — $0.131975

[ + – ] Стоимость криптовалют 3 января 2021 года

Напомним, 2 января Biotcoin дважды за сутки обновил исторический максимум стоимости.