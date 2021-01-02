Почти $33 тысячи. Bitcoin второй раз за день обновил исторический максимум стоимости

Одна монета Bitcoin котируется на уровне $32 тысяч долларов.

Максимальная стоимость 2 января достигла 32,965.55 долларов, сообщается на сайте Coindesk.

Стоимость криптовалюты с начала года выросла на 3 тысячи долларов. Сутки назад на открытии торгов стоимость bitcoin была $29,356.08. Нынешний рекорд является историческим максимум для криптовалюты.

Активный рост Bitcoin начался с 15 декабря 2020 года, когда курс начал увеличиваться и достиг 20 тысяч долларов. За последнюю неделю стоимость криптовалюты возросла почти на 29%.

На момент написания новости (19:00) биткоин торгуется по цене 32,524.48 доллара за единицу криптовалюты.

На фоне биткоина другие криптовалюты либо растут незначительно, либо падают. Так торгуются следующие за ним 4 криптовалюты:

Etherium вырос на 5,7% — $776,1.

XRP — упал на 8,46% — $0,225836

Tether — -0,24% — $0,998844

Stellar — стоимость снизилась на 6,5% — $0.130553

[ + – ] Первая пятерка криптовалют

Напомним, что сегодня биткоин пробил планку в 30 тысяч долларов.