Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $30 тыс.

Летом биткоин стоил около 10 тысяч долларов, то есть за полгода криптовалюта подорожала в три раза.

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 10 процентов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал до 30 614 долларов.

При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина увеличилась до 30 800 долларов.

Кстати, в конце декабря 2020 года стоимость биткоина достигла отметки в 29 тысяч долларов. А в конце июля биткоин стоил чуть более 10 тысяч долларов.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.