Bitcoin оновив максимум після покупки Tesla криптовалюти на 1,5 млрд доларів

Компанія Tesla найближчим часом планує почати приймати біткоїни як оплату за свої товари.

Виробник електромобілів Tesla, що належить бізнесменові Ілону Маску повідомив, що інвестує 1,5 млрд доларів США в криптовалюту Bitcoin. Після цього вартість останньої різко зросла, вчергове оновивши історичний максимум.

CoinDesk показує, що станом на 16:30 за київським часом біткоїн торгувався за вартістю 43 747 доларів США за одиницю. Максимальна вартість одиниці криптовалюти за останню добу становить 44 801 доларів США. За інформацією порталу CoinMarketCaps, ринкова капіталізація Bitcoin перевищує 804 млрд доларів США.

[ + – ] Ціна біткоїну оновила історичний максимум Фото: скриншот

Повідомляється, що найближчим часом компанія Tesla також планує почати приймати біткоїни як оплату за свої товари.

Нагадаємо: у кінці січня уряд Ірану закрив 1 600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.