Илон Маск потратит $100 млн на конкурс по удалению углекислого газа из атмосферы

Обладатель главного приза в конкурсе по созданию технологии улавливания и удаления углекислого газа из атмосферы получит приз в размере 50 миллионов долларов.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск выделит 100 миллионов долларов средств на новый конкурс, где смогут сразиться проекты по созданию технологии удаления углекислого газа из атмосферы. Как сообщает The Verge, конкурс проведет некоммерческая организация X Prize Foundation, которая призвана стимулировать развитие технологий для улучшения космических путешествий, питания и здоровья.

Конкурс будет проходить 18 месяцев, для участия в нем отберут 15 команд. Каждый из них получит по 1 миллиону долларов, а 25 – отдельные стипендии по 200 тысяч долларов. Обладатель главного приза получит 50 миллионов долларов, обладатель второго места – 20 миллионов долларов, третьего – 10 миллионов долларов.

Для победы будет необходимо продемонстрировать решение, которое сможет "вытягивать" углекислый газ непосредственно из атмосферы и океанов и навсегда блокировать его без вреда для природы. В частности, решение должно предложить способ удалять не меньше тонны CO2 в день.

"Мы хотим оказать действительно значимое влияние. Углеродный негатив, а не нейтралитет", – говорится в заявлении Маска.

Он отметил, что речь идет не о теоретическом соревновании. Маск выразил нужду в командах, создающие реальные системы, которые могут оказывать измеримое влияние и масштабироваться до уровня гигатонн.

По мере нагревания Земли технология удаления углерода становится все более актуальной идеей.

Сам Маск написал в своем Twitter о планах потратить 100 миллионов долларов на подобный конкурс еще в конце января, но детали обещал опубликовать позже.

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Ученые сообщают, что в ближайшие 20-30 лет Земля достигнет критического температурного порога. Исследователи говорят, что за этим температурным максимумом растения на планете перестанут справляться с выбросами углерода.

Как сообщалось ранее, ситуация с загрязнением мирового океана может быть гораздо страшнее и масштабнее, чем считалось ранее. Исследователи Государственного научного агентства Австралии (CSIRO) подсчитали, что глубоко в океанах находится минимум 14 миллионов тонн пластикового мусора.

Такие крошечные частички мусора крайне опасны для морских обитателей, которые с легкостью их проглатывают.

Ранее ученые пришли к выводу, что не последнюю роль в загрязнении вод играют рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, каждый год в окены попадает 640 тысяч тонн таких отходов. Однако надежда есть. Обнаружена бактерия, которая питается пластиком. Она не только уничтожает его, но и использует как источник питательных веществ.