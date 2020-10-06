На дне океанов может лежать 14 млн тонн пластика. В 30 раз больше, чем на поверхности, - ученые
Микрочастицы мусора, которые скапливаются в водах, вредят живым организмам.
Ситуация с загрязнением мирового океана может быть гораздо страшнее и масштабнее, чем считалось ранее. Исследователи Государственного научного агентства Австралии (CSIRO) подсчитали, что глубоко в океанах находится минимум 14 миллионов тонн пластикового мусора. Это в 30 раз больше, чем на поверхности, сказано в исследовании.
При этом кусочки пластика, которые распадаются и затем оседают на дне, очень маленькие. Их размер от 5 мм до 1 мкм.
Ученые взяли пробы воды на расстоянии 380 километров от берега Южной Австралии и глубине 3 тысяч метров. Анализ выявил, что микропластика там было в 25 раз больше, чем показали предыдущие глубоководные исследования. Сделав на основании этого подсчеты, ученые вычислили общее количество микропластика на морском дне.
Такие крошечные частички мусора крайне опасны для морских обитателей, которые с легкостью их проглатывают.
Ранее ученые пришли к выводу, что не последнюю роль в загрязнении вод играют рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, каждый год в окены попадает 640 тысяч тонн таких отходов. Однако надежда есть. Обнаружена бактерия, которая питается пластиком. Она не только уничтожает его, но и использует как источник питательных веществ.