Проникает прямо через нашу кожу: ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм

Опасность, которую представляет микропластик для нашего здоровья, уже не раз обсуждалась на мировых площадках. Однако теперь ученые узнали про легкость, с которой он может проникнуть в наше тело.

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Результаты недавнего исследования выявили опасный путь, по которому токсичные химические вещества из огнестойкого пластика могут попасть в организм человека. В ходе исследования ученые обнаружили, что эти химические вещества могут просачиваться в человеческий пот и всасываться через кожу в кровь. Используя передовые 3D-модели человеческой кожи, ученые воспроизвели взаимодействие реальной кожи с микропластиком, выявив способность этих крошечных частиц выступать в качестве переносчиков опасных веществ, пишет SciTechDaily.

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Что такое микропластик, чем он опасен и откуда все знают о его существовании — рассказывают ученые

В основе этого исследования лежит использование 3D-моделей, имитирующих поверхность кожи, командой из Университета Брунеля, а также сотрудниками из Университета Бирмингема. В ходе 24-часового тестирования было установлено, что до 8% полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) — химических веществ, обычно используемых для придания им огнезащитных свойств, могут проникать в кожу, когда она влажная или потная. Эти результаты исследования, опубликованные в журнале Environment International, свидетельствуют о значительном риске для здоровья, связанном с загрязнением окружающей среды микропластиком.

Исследовательская группа, в которую входят доктор Овокеройе Абафе, доктор Мохамед Абдалла и профессор Стюарт Харрад, подчеркнула скрытую опасность микропластика в переносе токсичных химических веществ в организм человека. Они подчеркнули необходимость принятия срочных нормативных мер по снижению загрязнения микропластиком и защите здоровья населения.

В будущем эта команда планирует изучить другие пути попадания токсинов из микропластика в организм, например, через воздух, которым мы дышим, или пищу, которую мы потребляем. Их текущая работа продолжает составлять карту опасностей для окружающей среды и здоровья, которые представляет микропластик. Эти исследования, вероятно, повлияют на будущую политику в области здравоохранения и рекомендации по безопасности, направленные на борьбу с повсеместной угрозой этих загрязняющих веществ.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.