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Технологии и наука

Проникает прямо через нашу кожу: ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм

микропластик, стакан
Фото: Depositphotos | Ученые подчеркнули необходимость принятия срочных нормативных мер по снижению загрязнения микропластиком

Опасность, которую представляет микропластик для нашего здоровья, уже не раз обсуждалась на мировых площадках. Однако теперь ученые узнали про легкость, с которой он может проникнуть в наше тело.

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Результаты недавнего исследования выявили опасный путь, по которому токсичные химические вещества из огнестойкого пластика могут попасть в организм человека. В ходе исследования ученые обнаружили, что эти химические вещества могут просачиваться в человеческий пот и всасываться через кожу в кровь. Используя передовые 3D-модели человеческой кожи, ученые воспроизвели взаимодействие реальной кожи с микропластиком, выявив способность этих крошечных частиц выступать в качестве переносчиков опасных веществ, пишет SciTechDaily.

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В основе этого исследования лежит использование 3D-моделей, имитирующих поверхность кожи, командой из Университета Брунеля, а также сотрудниками из Университета Бирмингема. В ходе 24-часового тестирования было установлено, что до 8% полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) — химических веществ, обычно используемых для придания им огнезащитных свойств, могут проникать в кожу, когда она влажная или потная. Эти результаты исследования, опубликованные в журнале Environment International, свидетельствуют о значительном риске для здоровья, связанном с загрязнением окружающей среды микропластиком.

Исследовательская группа, в которую входят доктор Овокеройе Абафе, доктор Мохамед Абдалла и профессор Стюарт Харрад, подчеркнула скрытую опасность микропластика в переносе токсичных химических веществ в организм человека. Они подчеркнули необходимость принятия срочных нормативных мер по снижению загрязнения микропластиком и защите здоровья населения.

В будущем эта команда планирует изучить другие пути попадания токсинов из микропластика в организм, например, через воздух, которым мы дышим, или пищу, которую мы потребляем. Их текущая работа продолжает составлять карту опасностей для окружающей среды и здоровья, которые представляет микропластик. Эти исследования, вероятно, повлияют на будущую политику в области здравоохранения и рекомендации по безопасности, направленные на борьбу с повсеместной угрозой этих загрязняющих веществ.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.