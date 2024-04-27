Проникає просто через нашу шкіру: вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм

Небезпека, яку становить мікропластик для нашого здоров'я, вже не раз обговорювалася на світових майданчиках. Однак тепер учені дізналися про легкість, з якою він може проникнути в наше тіло.

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Результати нещодавнього дослідження виявили небезпечний шлях, яким токсичні хімічні речовини з вогнестійкого пластику можуть потрапити в організм людини. Під час дослідження вчені виявили, що ці хімічні речовини можуть просочуватися в людський піт і всмоктуватися через шкіру в кров. Використовуючи передові 3D-моделі людської шкіри, вчені відтворили взаємодію реальної шкіри з мікропластиком, виявивши здатність цих крихітних частинок виступати в якості переносників небезпечних речовин, пише SciTechDaily.

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Що таке мікропластик, чим він небезпечний і звідки всі знають про його існування, — розповідають вчені

В основі цього дослідження лежить використання 3D-моделей, що імітують поверхню шкіри, командою з Університету Брунеля, а також співробітниками з Університету Бірмінгема. Під час 24-годинного тестування було встановлено, що до 8% полібромованих дифенілових ефірів (ПБДЕ) — хімічних речовин, які зазвичай використовуються для надання їм вогнезахисних властивостей, — можуть проникати в шкіру, коли вона волога або спітніла. Ці результати дослідження, опубліковані в журналі Environment International, свідчать про значний ризик для здоров'я, пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища мікропластиком.

Дослідницька група, до якої входять доктор Овокеройе Абафе, доктор Мохамед Абдалла і професор Стюарт Харрад, наголосила на прихованій небезпеці мікропластику в перенесенні токсичних хімічних речовин в організм людини. Вони наголосили на необхідності вжиття термінових нормативних заходів щодо зниження забруднення мікропластиком і захисту здоров'я населення.

У майбутньому ця команда планує вивчити інші шляхи потрапляння токсинів з мікропластику в організм, наприклад, через повітря, яким ми дихаємо, або їжу, яку ми споживаємо. Їхня поточна робота продовжує складати карту небезпек для довкілля та здоров'я, які становить мікропластик. Ці дослідження, ймовірно, вплинуть на майбутню політику в галузі охорони здоров'я та рекомендації з безпеки, спрямовані на боротьбу з повсюдною загрозою цих забруднювальних речовин.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували, де в нашому організмі збирається все це пластикове сміття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.