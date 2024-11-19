Здоров'я майже задарма: вчені розповіли про рослинну дієту, яка допомагає економити

Деяких людей відлякує дорога репутація різних дієт, через що вони вирішують жертвувати своїм здоров'ям заради економії грошей. Намагаючись розвіяти подібні міфи, вчені визначили найдешевшу та найефективнішу дієту, яка виводить фінанси в плюс.

Нове дослідження вчених показало вагомі фінансові та медичні переваги переходу на веганську дієту. Всупереч думці про дорожнечу рослинного харчування, результати їхньої роботи свідчать про значну економію порівняно з іншими дієтами, такими як середземноморська. Протягом року веганська дієта може заощадити майже 900 доларів порівняно з середземноморською, що становить приблизно 2,40 долара на день, пише Study Finds.

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У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open, вчені ретельно аналізували витрати на продукти 62 учасників із середнім віком 57 років, серед яких було 77% жінок і 23% чоловіків. Учасники дотримувалися веганської та середземноморської дієт протягом 16 тижнів, розділених періодом перезавантаження.

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У веганському плані харчування особлива увага приділялася низькокалорійним цільним продуктам, таким як фрукти, овочі, зернові та бобові, а середземноморська дієта відповідала встановленому протоколу PREDIMED, багатому оливковою олією, рибою та нежирними білками. Вчені з'ясували, що економія виникла в основному за рахунок відмови від м'яса, що скоротило витрати майже на 3 долари на день. Незважаючи на збільшення витрат на замінники м'яса на 50 центів і незначне збільшення витрат на овочі та зернові, вони були переважені скороченням витрат на молочні продукти і жири.

У дослідженні використовувався план економного харчування Міністерства сільського господарства США для точного відстеження витрат. Доктор Хана Кахлеова, провідна авторка дослідження і директорка з клінічних досліджень Комітету лікарів за відповідальну медицину, підкреслила подвійну користь веганської дієти. Вона зазначила, що вона може знизити витрати на продукти на 870 доларів на рік порівняно з середземноморською дієтою і на 650 доларів порівняно зі звичайним харчуванням, а також при цьому зміцнити здоров'я.

Кахлеова наголосила, що такі зміни в раціоні можуть допомогти пом'якшити такі захворювання, як ожиріння, діабет другого типу і хвороби серця. Цікаво, що вартість середземноморської дієти залишалася стабільною протягом усього дослідження, незважаючи на її репутацію дорогої. Ця стабільність свідчить про те, що її удавана дорожнеча може бути більше міфом, ніж реальністю, хоча вона, як і раніше, залишається дорожчим варіантом порівняно з веганським підходом, вважають автори.

Оскільки ціни на продукти продовжують зростати, це дослідження підкреслює, що повноцінне харчування не обов'язково має бути дорогим. Вибір на користь рослинного способу життя — це практичний спосіб поліпшити як фінансове, так і фізичне благополуччя, заявили вчені.

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