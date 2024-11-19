Навушники AirPods Pro виявлять вади слуху та замінять слуховий апарат: що кажуть дослідники

Зробивши чотири простих кроки, за допомогою AirPods Pro 2 можна зрозуміти, чи є якісь пошкодження слухового апарату, розповіло американське видання. Автори наголосили, що перевірку слід підтвердити у лікарів.

Коли люди слухають гучну музику через навушники, вони можуть почати турбуватись про стан слуху. Про якісь негаразди можуть свідчити, наприклад, постійні перепитування до друзів та колег, щоб вони повторили останню фразу. Щоб зрозуміти, чи дійсно є проблеми зі слухом, можна скористатись можливостями навушників AirPods Pro 2, написало видання The Washington Post.

На порталі вирішили перевірити, чи є якісь пошкодження слуху у чоловіка, який, як і багато інших, використовує навушники для телефонних розмов, прослуховування музики, для отримання аудіоінформації. Для перевірки вирішили використати навушники AirPods Pro 2, для яких розробники додали спеціальне програмне забезпечення для виявлення можливих вад слуху. Результати перевірки майже на 100% збіглися з даними, які отримали на діагностичній апаратурі у науковому центрі. У статті зробили висновок, що пристрій дійсно можна застосувати для виявлення проблем зі слухом, але, звичайно, слід звернутись до лікарів-діагностів. Крім того, з'ясували, що його можуть використовувати слабкочуючі люди — інколи навушниками зручно замінити слуховий апарат.

Як перевірити слух за допомогою AirPods Pro 2:

відкрити програму "Здоров'я" на iPhone і натиснути на надпис "Огляд"; знайти пункт "Категорії Здоров'я" та обрати "Слух"; прокрутити та відшукати пункт "Пройти перевірку слуху"; пройти процедуру перевірки слуху — щоразу, коли чути звук, натискувати на відповідний навушник.

Результат перевірки сміливця, який вирішив дослідити цей аспект здоров'я: втрата слуху — "невелика або відсутня".

Після завершення тестування iPhone вивів графік перевірки. Аналогічне дослідження у спеціальній звукоізольованій кабіні, яке провела лікарка Дженна Куллінан з Сан-Франциско, показало, що результати були "досить близькі". При чому дані AirPods показували, що слух був навіть дещо гіршим.

Навушники AirPods Pro 2 - результати перевірки слуху Фото: The Washington Post

У статті також розповіли історію слабкочуючого 52-річного американця. Він розповів, що зазвичай використовує слуховий апарат Phonak, який коштує 6 тис. дол. Але виявив, що AirPods виконує такі ж функції: чоловік зміг порозмовляти з колегами в умовах вуличного шуму. Втім, є один недолік — заряд слухового апарату тримається довше (кілька днів), ніж у навушників (5-6 год.), підсумувало видання. Ще одна проблема, на яку поскаржився американець — було складно перейти з Android на Apple, сказав він.

Навушники AirPods Pro 2 - приклад використання слабкочуючим чоловіком Фото: The Washington Post

Зазначимо, раніше Фокус писав про різні приклади використання навушників AirPods Pro 2. Як з'ясувалось, пристрої мають чотири різновиди амбушюр (те, що вкладається у вухо), які обираються залежно від розмірів вух та конфігурації вушної раковини. При вкладанні правильно підібраних амбушюр утворюється вакуум, який дає можливість використовувати навушники під час занять спортом.

Нагадуємо, у листопаді жінка відстежила свої навушники Apple AirPods за допомогою програми Find My Device: пояснила, що більше не хоче їх повертати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.