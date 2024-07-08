"Не хочу носити їх знову": жінка відстежила загублені навушники до телефону (фото)

Жінка не могла повірити, що її Apple AirPods знайшлися в одній із в'язниць США.

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Жінка, яка загубила свої Apple AirPods, була здивована, виявивши їхнє місце розташування за допомогою інструменту Find My Device, який показав, що вони перебувають у нью-йоркській в'язниці. Про це користувачка з ніком thefineauntie__ розповіла в X (Twitter)

Дівчина поділилася скріншотом місцезнаходження свого девайса на карті, який показував, що вони перебувають усередині комплексу Райкерс-Айленд, найбільшої тюремної установи в Нью-Йорку (США).

У в'язниці утримуються місцеві правопорушники, які очікують на суд, передачу або відбувають покарання строком до одного року. Виправна установа вміщує до 15 000 ув'язнених і в одного з них, схоже, знаходяться AirPods жінки.

"Чому мої навушники у в'язниці Райкерс?" — написала вона.

Користувачі соцмережі були теж здивовані місцем, у якому дівчина виявила свої AirPods.

"Напевно, я не хочу носити їх знову", "Вам слід більше турбуватися про те, як вони туди потрапили. Тому що залежно від того, який спосіб було використано, я б не хотів, щоб вони повернулися, ніколи", — писали вони.

В'язниця Райкерс займає територію в 413 акрів і є однією з найбільших у світі виправних і психіатричних установ. У 2013 році він увійшов до десятки найгірших виправних установ США, отримавши репутацію місця, де панує насильство, і численні повідомлення про напади ув'язнених на поліцейських.

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