"Не хочу носить их снова": женщина отследила потерянные наушники к телефону (фото)

Женщина не могла поверить, что ее Apple AirPods нашлись в одной из тюрем США.

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Женщина, потерявшая свои Apple AirPods, была удивлена, обнаружив их местоположение с помощью инструмента Find My Device, который показал, что они находятся в нью-йоркской тюрьме. Об этом пользовательница с ником thefineauntie__ рассказала в X (Twitter)

Девушка поделилась скриншотом местонахождения своего девайса на карте, который показывал, что они находятся внутри комплекса Райкерс-Айленд, крупнейшего тюремного учреждения в Нью-Йорке (США).

В тюрьме содержатся местные правонарушители, ожидающие суда, передачи или отбывающие наказание сроком до одного года. Исправительное учреждение вмещает до 15 000 заключенных и у одного из них, похоже, находятся AirPods женщины.

"Почему мои наушники в тюрьме Райкерс?" — написала она.

Пользователи соцсети были тоже удивленны местом, в котором девушка обнаружила свои AirPods.

"Наверное, я не хочу носить их снова", "Вам следует больше беспокоиться о том, как они туда попали. Потому что в зависимости от того, какой способ был использован, я бы не хотел, чтобы они вернулись, никогда", — писали они.

Тюрьма Райкерс занимает территорию в 413 акров и является одним из крупнейших в мире исправительных и психиатрических учреждений. В 2013 году он вошел в десятку худших исправительных учреждений США, получив репутацию места, где царит насилие, и многочисленные сообщения о нападениях заключенных на полицейских.

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