"Битый фарфор": коробка со старой посудой на чердаке оказалась китайским антиквариатом

Джилл Стюарт часто задумывалась о том, чтобы выбросить ящик, который достался ей от деда. В конце концов она решила отнести его аукционисту.

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Коробка с посудой, десятилетиями хранившаяся на чердаке дома Джилл Стюарт из Англии с надписью "битый фарфор", была продана на аукционе более чем за 200 000 долларов на прошлой неделе. Об этом пишет BBC News.

Женщина искала рождественские украшения в праздничный сезон прошлого года, когда наткнулась на ящик, который достался ей от деда. По ее словам, она несколько раз думала ее выбросить.

"Каждый раз, когда я поднималась за рождественскими украшениями, думала, что должна что-то сделать с этой коробкой", — рассказала она.

В конце концов она отнесла ее аукционисту. Джеймс Лаверак из аукционного дома John Taylors Auction Rooms, рассказал, что предметы выглядели довольно непритязательно и были похожи на те, что люди могут найти на дворовых распродажах и в магазинах для экономных. Изначально он разделил коллекцию на лоты, дав первоначальную общую оценку в пару тысяч долларов.

"Мы ожидали, что китайская керамика будет хорошо продаваться, но цены на нее превзошли все наши ожидания", — рассказал он.

Набор блюдец продали за 45 000 долларов Фото: John Taylors Auction Rooms

Интерес к лотам быстро возрос после того, как они были выставлены на продажу, и на прошлой неделе лоты были проданы за 204 000 долларов, включая комиссионные. Один лот — набор из пяти китайских блюдец, оцененный менее чем в 100 долларов, — в итоге ушел почти за 45 000 долларов. Другой набор из 16 чашек, оцененных не более чем в 100 долларов, был продан за 75 000 долларов. Даже разбитая чашка ушла за 6 300 долларов.

Джилл Стюарт была "ошеломлена" новостью, о продаже. Она рассказала, что ее дед подобрал эти предметы в Китае, где он служил до Первой мировой войны. По ее словам, многим из них сотни лет. Она также добавила, что ее бабушка повредила некоторые из предметов.

"Она разбила самые ценные из них", — добавила британка.

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