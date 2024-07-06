Усе ще працювали: дайвер знайшов годинник вартістю 65 тисяч євро (фото)

Для пошуку цінної речі хлопець на ім'я Джорджіо розробив спеціальну систему маркування.

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Дайвер-любитель на ім'я Джорджіо знайшов на Майорці (Іспанія) годинник вартістю 65 тисяч євро і відмовився від винагороди. Про це пише BILD.

Приблизно рік тому турист із Данії впустив свій дорогий годинник Patek Philippe у море під час прогулянки на човні. Через рік він звернувся до місцевого дайвера-аматора Джорджіо по допомогу в пошуках.

"Там, де чоловік загубив годинник, були півтораметрові водорості", — розповів Джорджіо.

Для пошуків дайвер розробив спеціальну систему маркування. Він залишав на дні наповнені піском пляшки, прикріплені до мотузки. Після дев'яти годин пошуків Джорджіо вдалося знайти дорогий годинник. Він трохи заіржавів, але все ще працював.

Дайвер-любитель на ім'я Джорджіо Фото: Bild

Джорджіо відмовився від винагороди, заявивши, що просто любить полювання за скарбами.

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