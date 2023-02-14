Apple AirPods Pro 2 — зручні навушники під різні завдання

Постійний випуск нової продукції з боку Apple дає змогу задовольняти попит великої кількості покупців. Порівняно з попередніми моделями навушники AirPods Pro 2 краще придушують зовнішній шум, а також дозволяють персоналізувати звук, що забезпечить ще більше задоволення від прослуховування музики, перегляду відео та інших дій.

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Гучність регулюється прямо на навушниках за допомогою сенсора, крім того, за одну мить є можливість прийняти або відхилити дзвінок. Вибираючи airpods pro 2 необхідно заздалегідь вивчити характеристики та параметри. Їх різноманітність з урахуванням критеріїв відбору дозволить здійснити правильну покупку, щоб навушники прослужили не один рік.

Різновиди навушників

Один із критеріїв поділу пристрою — варіанти амбушюр. Виробник пропонує чотири різновиди:

Великі (L);

Середні (M);

Маленькі (S);

Дуже малі (XS).

Кожен із них потрібно підбиратися під відповідні умови використання та розміри вух. Навушники не повинні випадати, а створений вакуум у вушній раковині гарантує ідеальні умови для занять спортом. Вушні вкладки входять до комплектації, тому залежно від обставин їх можна замінити за лічені секунди.

Сенсорні панелі розміщені у тому місці, що у попередніх поколіннях. Дизайн трохи змінився, і основні зміни торкнулися кейсу для зарядки. Там є невеликий отвір, звідки надходить звуковий сигнал. Завдяки цьому вдасться визначити точне розташування навушників. Збоку в чохлі є поглиблення, де є механізм для кріплення ремінця.

Технічні характеристики

Новий чіп Apple H2 покращує якість відтворення та створює об'ємний звук. Крім того, покращено придушення шуму, що дозволяє зі зручністю слухати музику або аудіокниги. Новий чіп гарантує активацію функції AdaptiveTransparency, щоб активувати режим прозорості. Низький рівень спотворень і підсилювач, що настроюється, додатково забезпечують високу якість звучання. Звук чистий, а баси насичені.

Виробник заявляє, що ANC середня тривалість прослуховування становить 6 годин. Зарядний кейс надасть додатково 30 годин прослуховування музики. За допомогою чохла можна активувати бездротове заряджання.

Ще одна особливість — функція SpatialAudio для створення 3D-аудіо, щоб створити покращений звуковий ландшафт. Примітно, що виробник подбав про безпеку. Людина в навушниках чутиме раптові шуми з високим показником децибел, наприклад, коли проводяться дорожні чи будівельні роботи.

Де купити навушники AirPods Pro 2?

Пропозиції у великому асортименті формує інтернет-магазин "Техно Їжак", де кожна модель бездротових навушників доповнюється актуальним описом, фотографіями та технічними характеристиками. Разом із навушниками можна купити смартфони та додаткові аксесуари, розширюючи функціонал своєї техніки та пристроїв.