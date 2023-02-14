AppleAirPods Pro 2 — удобные наушники под разные задачи

Постоянный выпуск новой продукции со стороны Apple позволяет удовлетворять спрос большого количества покупателей. В сравнении с предыдущими моделями наушники AirPods Pro 2 лучше подавляют внешний шум, а также позволяют персонализировать звук, что обеспечит еще больше удовольствия от прослушивания музыки, просмотра видео и прочих действий.

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Громкость регулируется прямо на наушниках с помощью сенсора, кроме того за один миг есть возможность принять или отклонить звонок. Выбирая airpods pro 2 необходимо заранее изучить характеристики и параметры. Их разнообразие с учетом критериев отбора позволит совершить правильную покупку, чтобы наушники прослужили не один год.

Разновидности наушников

Один из критериев разделения устройства — варианты амбушюр. Производитель предлагает четыре разновидности:

Большие (L);

Средние (M);

Маленькие (S);

Очень маленькие (XS).

Каждый из них нужно подбираться под соответствующие условия использования и размеры ушей. Наушники не должны выпадать, а созданный вакуум в ушной раковине гарантирует идеальные условия для занятий спортом. Ушные вкладыши входят в комплектацию, поэтому в зависимости от обстоятельств их можно заменить за считанные секунды.

Сенсорные панели размещены в том же месте, что и в предыдущих поколениях. Дизайн слегка изменился, и основные изменения коснулись кейса для зарядки. Там есть небольшое отверстие, откуда исходит звуковой сигнал. Благодаря этому удастся определить точное месторасположение наушников. Сбоку в чехле также есть углубление, где есть механизм для крепления ремешка.

Технические параметры

Новый чип Apple H2 улучшает качество воспроизведения, а также создает объемный звук. Кроме того улучшено подавление шума, что позволяет с удобством слушать музыку или аудиокниги. Новый чип гарантирует активацию функции AdaptiveTransparency, чтобы активировать режим прозрачности. Низкий уровень искажений и настраиваемый усилитель дополнительно обеспечивают высокое качество звучания. Звук чистый, а басы насыщенные.

Производитель заявляет, что с ANC средняя продолжительность прослушивания составляет 6 часов. Зарядный кейс даст дополнительно 30 часов прослушивания музыки. С помощью чехла можно активировать беспроводную зарядку.

Еще одна особенность — функция SpatialAudio для создания 3D-аудио, чтобы создать улучшенный звуковой ландшафт. Примечательно, что производитель позаботился о безопасности. Человек в наушниках будет слышать внезапные шумы с высоким показателем децибел, например, когда проводятся дорожные или строительные работы.

Где купить наушники AirPods Pro 2?

Предложения в немалом ассортименте формирует интернет-магазин "Техно Еж", где каждая модель беспроводных наушников дополняется актуальным описанием, фотографиями и техническими характеристиками. Вместе с наушниками можно купить смартфоны и дополнительные аксессуары, расширяя функционал своей техники и устройств.