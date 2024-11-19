Наушники AirPods Pro 2 обнаружат недостатки слуха и заменят слуховой аппарат: что говорят исследователи

Сделав четыре простых шага, с помощью AirPods Pro 2 можно понять, есть ли какие-то повреждения слухового аппарата, рассказало американское издание. Авторы отметили, что проверку следует подтвердить у врачей.

Когда люди слушают громкую музыку через наушники, они могут начать беспокоиться о состоянии слуха. О каких-то проблемах могут свидетельствовать, например, постоянные просьбы к друзьям и коллегам, чтобы они повторили последнюю фразу. Чтобы понять, действительно ли есть проблемы со слухом, можно воспользоваться возможностями наушников AirPods Pro 2, написало издание The Washington Post.

На портале решили проверить, есть ли какие-то повреждения слуха у мужчины, который, как и многие другие, использует наушники для телефонных разговоров, прослушивания музыки, для получения аудиоинформации. Для проверки решили использовать наушники AirPods Pro 2, для которых разработчики добавили специальное программное обеспечение для выявления возможных недостатков слуха. Результаты проверки почти на 100% совпали с данными, которые получили на диагностической аппаратуре в научном центре. В статье сделали вывод, что устройство действительно можно применить для выявления проблем со слухом, но, конечно, следует обратиться к врачам-диагностам. Кроме того, выяснили, что его могут использовать слабослышащие люди — иногда наушниками удобно заменить слуховой аппарат.

Как проверить слух с помощью AirPods Pro 2:

открыть приложение "Здоровье" на iPhone и нажать на надпись "Обзор"; найти пункт "Категории Здоровье" и выбрать "Слух"; прокрутить и отыскать пункт "Пройти проверку слуха"; пройти процедуру проверки слуха — каждый раз, когда слышен звук, нажимать на соответствующий наушник.

Результат проверки смельчака, который решил исследовать этот аспект здоровья: потеря слуха — "небольшая или отсутствует".

После завершения тестирования iPhone вывел график проверки. Аналогичное исследование в специальной звукоизолированной кабине, которое провела врач Дженна Куллинан из Сан-Франциско, показало, что результаты были "достаточно близки". Причем данные AirPods показывали, что слух был даже несколько хуже.

Наушники AirPods Pro 2 — результаты проверки слуха Фото: The Washington Post

В статье также рассказали историю слабослышащего 52-летнего американца. Он рассказал, что обычно использует слуховой аппарат Phonak стоимостью 6 тыс. долл. При этом обнаружил, что AirPods выполняет такие же функции: мужчина смог поговорить с коллегами в условиях уличного шума. Впрочем, есть один недостаток — заряд слухового аппарата держится дольше (несколько дней), чем у наушников (5-6 ч.), подытожило издание. Еще одна проблема, на которую пожаловался американец — было сложно перейти с Android на Apple, сказал он.

Наушники AirPods Pro 2 — пример использования слабослышащим мужчиной Фото: The Washington Post

Отметим, ранее Фокус писал о различных примерах использования наушников AirPods Pro 2. Как выяснилось, устройства имеют четыре разновидности амбушюр (то, что вкладывается в ухо), которые выбираются в зависимости от размеров ушей и конфигурации ушной раковины. При вкладывании правильно подобранных амбушюр образуется вакуум, который дает возможность использовать наушники во время занятий спортом.

Напоминаем, в ноябре женщина отследила свои наушники Apple AirPods с помощью приложения Find My Device: объяснила, что больше не хочет их возвращать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.