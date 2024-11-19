Усе починається з маленьких стрибків: учені виявили смертельну небезпеку для мільйонів людей

Наш організм не стає молодшим і з кожним роком він схильний до все більшої кількості ускладнень і хвороб, деякі з яких розвиваються раптово. Однак нещодавно вченим вдалося вивести у світ одне таке підступне і смертельне ускладнення.

Нове дослідження вчених з'ясувало, що у людей середнього віку, які відчувають постійні коливання артеріального тиску, ризик раптової серцевої смерті значно вищий, ніж у людей зі стабільними показниками. Таким чином, навіть трохи підвищений тиск, але не мінливий, може виявитися набагато безпечнішим, ніж стрибки між нормальними показниками і відхиленнями від них, що не припиняються, пише American Heart Association.

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Результати дослідження, представлені на Наукових сесіях Американської асоціації серця, свідчать про те, що люди з найбільшою варіабельністю артеріального тиску наражаються на 40-70% на більший ризик раптової серцевої смерті — небезпечного для життя явища, що відбувається, коли серце несподівано перестає битися, через що всі інші органи також починають помирати.

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Дізналися причину помилок: учені з'ясували, через що ми неправильно міряємо тиск

Дослідження, проведене під керівництвом Рітама Пателя і опубліковане в журналі Circulation, студента другого курсу медичного факультету Файнберга Північно-Західного університету, включало аналіз даних 23 499 осіб, у яких тиск вимірювався постійно протягом 15 років, а потім вони спостерігалися вченими протягом 30 років. Варіабельність артеріального тиску оцінювали незалежно від того, чи був в учасників спочатку нормальний, низький або високий артеріальний тиск.

З'ясувалося, що навіть збільшення варіабельності систолічного тиску на 1 мм рт. ст. вже пов'язане з підвищенням ризику раптової серцевої смерті на 3%. Кардіолог Дональд Ллойд-Джонс, старший науковий співробітник дослідження, наголосив, що артеріальний тиск слід розглядати не тільки як статичне число, а й відслідковувати його коливання з плином часу, щоб виявити людей, схильних до підвищеного ризику подібного ускладнення.

Цей висновок може прокласти шлях до розробки більш ефективних методів профілактики гіпертонії та серцевих хвороб з використанням електронних медичних карт і довгострокового моніторингу хворих, вважають автори. Однак у дослідженні не були вивчені основні причини, через які така мінливість впливає на здоров'я серця. Експерти припускають, що такі чинники, як непослідовне дотримання режиму приймання ліків, зміна способу життя або стрес, можуть сприяти нестабільності тиску і бути каталізатором подій.

Інші лікарі та вчені наголосили на необхідності подальших досліджень для виявлення механізмів, що спричиняють ці коливання, та вивчення їхнього впливу на здоров'я серцево-судинної системи в довгостроковій перспективі. Вони зазначили, що стрибки артеріального тиску створюють стрес для організму, потенційно підвищуючи вразливість серця до фатальних ускладнень.

Отримані вченими дані свідчать про важливість стабільного контролю тиску для запобігання ускладнень, пов'язаних із найрізноманітнішими областями нашого організму. Хоча повні результати дослідження ще не пройшли експертну оцінку, вони слугують нагадуванням для лікарів-практиків і пацієнтів про необхідність розглядати коливання показників як найважливіший показник довгострокового здоров'я, а не просто як високі або низькі показники в певний момент.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.