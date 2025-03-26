Народжені для потреб інших: учені хочуть вирощувати штучні тіла для донорських органів

Ідея вирощування штучних частин тіла й органів уже давно не нова і застосовується в багатьох галузях медицини. Однак нещодавно вчені заявили про бажання просунути цю сферу вперед, вирощуючи цілі людиноподібні тіла, позбавлені мозку.

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У пошуках розв'язання проблеми гострої нестачі людських органів для трансплантації та досліджень вчені шукають незвичайні рішення, які можуть спростувати загальноприйняті погляди і норми моралі. У своїй нещодавній науковій статті вони обговорили концепцію створення "бодіоїдів" — вирощених у лабораторії людських тіл, створених із плюрипотентних стовбурових клітин. Ці істоти будуть сконструйовані таким чином, що не володітимуть свідомістю і здатністю відчувати біль, обіцяють дослідники, пише Popular Mechanics.

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Плюрипотентні стовбурові клітини мають дивовижну здатність диференціюватися в будь-який тип клітин людського організму. Досягнення в галузі дослідження стовбурових клітин дали змогу вченим імітувати ранні стадії розвитку людського ембріона, а прогрес у технології штучної матки розширив можливості розвитку людських тканин поза організмом, йдеться в їхньому обговоренні, опублікованому в журналі MIT Technology Review.

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Використовуючи генетичні методи для придушення розвитку мозку, дослідники припускають, що ці "бодіоїди" можуть слугувати відновлюваним джерелом органів і тканин без етичних проблем, пов'язаних із живими істотами, які перебувають у свідомості.

Етичні питання створення таких істот дуже складні. Хоча перспектива створення людських тіл, позбавлених свідомості, може здатися лякаючою багатьом, її прихильники стверджують, що потенційні медичні переваги заслуговують на її серйозний розгляд.

Автори визнають, що ця концепція може викликати дискомфорт у великої частини людей, але наголошують на важливості пошуку інноваційних рішень для полегшення людських страждань, на які приречені ті, хто потребує донорських органів.

Цей підхід узгоджується з поточними дослідженнями органоїдів — мініатюрних, спрощених версій органів, створених штучно, які імітують основні функціональні та структурні аспекти справжніх органів.

Органоїди відіграють важливу роль у вивченні розвитку, прогресування захворювань і реакції на ліки, пропонуючи недосяжні раніше знання. Створення ж "бодіоїдів" може стати значним стрибком уперед, забезпечивши більш повні моделі для медичних досліджень і потенційного терапевтичного застосування.

У міру розвитку науки діалог навколо створення та використання таких донорських тіл має розвиватися паралельно, вважають науковці. Вдумливе обговорення етичних, соціальних і наукових аспектів цієї технології необхідне для того, щоб орієнтуватися в тих викликах і можливостях, які вона надає. Потенціал революціонізувати медицину за допомогою таких інновацій показує всю важливість знаходження балансу між науковим прогресом та етичною відповідальністю.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного нужденного. Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.