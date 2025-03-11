Незаконно продала 56 людських нирок: в Польщі затримали українку, яка перебувала у розшуку
Жінка брала участь у міжнародному організованому злочинному угрупованні, яке незаконно збирало тканини та органи людей і продавало їх на "чорному" ринку.
У Польщі поблизу міста Перемишль на кордоні з Україною затримали українку, засуджену за продаж 56 людських нирок. Про це пише Reuters.
Польські прикордонники затримали українку, яку в Казахстані засудили до 12 років позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні, яке продавало людські органи. Зокрема, українка причетна до продажу 56 нирок.
35-річну жінку затримали на залізничному переїзді між Польщею та Україною.
За словами прокуратури міста Перемишль, українку розшукував Інтерпол з листопада 2020 року.
Її засудили за участь у міжнародному організованому злочинному угрупованні, яке з 2017 по 2019 роки незаконно збирало тканини та органи людей і продавало їх на "чорному" ринку.
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Жінку суд визнав винною у незаконному отриманні "нирок від 56 потерпілих у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді".
Прокуратура подала до суду клопотання про застосування тимчасового арешту на один тиждень для її екстрадиції до Казахстану.
Нагадаємо, що з Польщі готуються депортувати українця, який 12 разів перевищив швидкість на дорогах. У 10 випадках його порушення зафіксували камери спостереження.
Також раніше повідомлялося, що у Польщі за підозрою у серії вбивств жінок затримали українця. За даними слідства, внаслідок нападів загинули чотири жінки, а правоохоронні органи вже затримали двох підозрюваних — українця і поляка.
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