Незаконно продала 56 человеческих почек: в Польше задержали украинку, которая находилась в розыске
Женщина участвовала в международной организованной преступной группировке, которая незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на "черном" рынке.
В Польше вблизи города Перемышль на границе с Украиной задержали украинку, осужденную за продажу 56 человеческих почек. Об этом пишет Reuters.
Польские пограничники задержали украинку, которую в Казахстане приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке, которая продавала человеческие органы. В частности, украинка причастна к продаже 56 почек.
35-летнюю женщину задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной.
По словам прокуратуры города Перемышль, украинку разыскивал Интерпол с ноября 2020 года.
Ее осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая с 2017 по 2019 годы незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на "черном" рынке.
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Женщину суд признал виновной в незаконном получении "почек от 56 потерпевших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде".
Прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста на одну неделю для ее экстрадиции в Казахстан.
Напомним, что из Польши готовятся депортировать украинца, который 12 раз превысил скорость на дорогах. В 10 случаях его нарушения зафиксировали камеры наблюдения.
Также ранее сообщалось, что в Польше по подозрению в серии убийств женщин задержали украинца. По данным следствия, в результате нападений погибли четыре женщины, а правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых — украинца и поляка.
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