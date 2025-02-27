В Польше по подозрению в серии убийств женщин задержали украинца: подробности

До того, как ступить на преступную тропу, украинец не попадал в поле зрения полиции. Его задержали в его квартире, где также нашли украденные у жертв вещи.

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В Польше в Варшаве чуть больше чем за неделю зафиксировано 4 жестоких убийства пожилых женщин с похожим "почерком". По подозрению в преступлении задержали гражданина Украины. Об этом сообщает польское издание TPV.

В течение девяти дней Варшаву поразила серия жестоких убийц. По данным следствия, в результате нападений погибли четыре женщины, а правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых — украинца и поляка.

Первое убийство произошло в ночь на 16 февраля в районе Старый город в Варшаве. В одной из квартир был обнаружен труп женщины, примерно около 80 лет. Женщина ранее работала врачом в Польше и Швеции и жила в квартире одна. На ее теле обнаружили следы борьбы и царапины.

Преступник пытался скрыть свои следы и замыл все вокруг средством для чистки. Из жилья исчезли картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты, с которых были сняты деньги.

16 февраля в другом районе польской столицы — Охоте тоже было обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти. Следователи установили, что это убийство связано с предыдущим делом.

23 февраля также в районе Охота и тоже в квартире был найден труп 89-летней женщины. Жертва была задушена, а из квартиры исчезли картины.

25 февраля в районе Урсинов в квартире было обнаружено тело 73-летней женщины. Преступник среди ночи заставил пенсионерку позвонить в банк, чтобы получить ее средства. Полицию сообщил работник банка, которому ночью позвонила пожилая женщина, чтобы изменить доступ к онлайн-банкингу. Разговор внезапно прервался, поэтому работник сообщил службы. Правоохранители прибыли на место происшествия, но женщина уже была мертва. На одном из балконов присутствующий на месте прокурор заметил мужчину. Именно исполнителя преступления оперативно задержали. Преступник попытался скрыться, спрыгнув из окна второго этажа.

На данный момент по этому делу задержаны два человека — 43-летний гражданин Польши ранее судимый за мелкие преступления и его 33-летний сообщник — гражданин Украины, который "в Польше был чистым". Правоохранители утверждают, что именно он совершил одно из 4 убийств женщин.

Во время обысков в квартире мужчин нашли некоторые краденые вещи.

"Оба подозреваемых признались во всех совершенных преступлениях, но их объяснения различаются, что свидетельствует о желании обелиться. Все потерпевшие знали подозреваемых. На данный момент у нас есть производство в отношении четырех смертей, в том числе трех в результате убийства", — сказал представитель местной прокуратуры.

Полиция продолжает расследование дела и устанавливать все детали преступлений.

Напомним, что граждане Украины, проживающие в Польше, стали "лидерами" среди иностранцев, которые за прошлый год совершили то или иное преступление на территории страны.