Украинцы повысили уровень преступности в Польше: за какие "грехи" их задерживали чаще всего

Польская полиция за прошлый год задержала 16 437 иностранцев. За украинцами по уровню преступности следом идут грузины и белорусы.

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Граждане Украины, проживающие в Польше, стали "лидерами" среди иностранцев, которые за прошлый год совершили то или иное преступление на территории страны. Такую статистику обнародовали на RMF FM.

Так, в 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 меньше, чем в 2023 году. По данным Главного управления полиции Польши, распространенным правонарушением среди иностранцев остается вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В 2024 году за это преступление задержано 4214 человек, что на 408 случаев меньше, чем в 2023 году. Кроме того, иностранцы совершили: 2055 краж и 1899 преступлений, связанных с наркотиками.

Украинцы чаще всего нарушают закон в Польше

Лидерами по количеству задержаний стали граждане Украины, Грузии и Беларуси. Они в 8 раз совершили больше преступлений, чем другие иностранцы.

Украинцы — 9753 задержанных:

Вождение в нетрезвом состоянии — 2943 случая;

кражи — 930 случаев;

мошенничество — 461 случай;

Грузины - 1780 задержанных:

Кражи — 472 случая;

вождение в нетрезвом состоянии — 334 случая;

хранение наркотиков — 200 случаев.

Белорусы - 1122 задержанных:

Вождение в нетрезвом состоянии — 178 случаев;

кражи — 130 случаев;

взятки — 59 случаев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что иностранцев, которые совершают преступления в Польше, депортируют. Глава правительства поручил Министерству внутренних дел и Министерству юстиции разработать оперативный план борьбы с преступностью среди иностранцев. Он также отметил, что в ближайшие дни эти решения будут иметь практическое воплощение.

Напомним, что ранее сообщалось, что 88% поляков выступают за прекращение выплат украинцам в Польше. Кандидат в президенты Польши от Koalicji Obywatelskiej Рафал Тшасковски предложил выплачивать ее только тем украинцам, которые трудоустроены.

Также сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его соотечественники устали из-за военных действий в Украине и вызывающего поведения состоятельных украинцев.