Глава оборонного ведомства Польши Косиняк-Камыш убежден, что польское общество устало от войны и видит, как себя ведут состоятельные украинцы в Польше.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его соотечественники устали из-за военных действий в Украине и вызывающего поведения состоятельных украинцев. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью Financial Times

По его словам, польское общество видит, как значительная часть украинских молодых мужчин живет в очень дорогих отелях и использует люксовые автомобили.

"Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на последних моделях автомобилей или останавливаются в пятизвездочных отелях", — заявил польский министр.

Также чиновник считает, что президент Украины Владимир Зеленский и Украина должны помнить о военной помощи, которую его страна предоставила после полномасштабного вторжения России.

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, ведь его обязанность — постоянно требовать большей поддержки. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки", — высказался польский министр.

Одиозные заявления министра обороны Польши

В начале октября 2024 года Косиняк-Камыш отметил, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС. Он убежден, для вступления в ЕС нужно выполнить определенные условия, в том числе и в подходе к истине и истории.

Уже в конце того же месяца, Косиняк-Камыш выражал возмущение "роскошной" жизнью украинцев. Он отметил, что поляки удивляются тому, что украинские мужчины передвигаются люксовыми автомобилями и отдыхают в 5-звездочных отелях.

В декабре министр обороны Польши возмутился из-за флагов УПА на технике ВСУ. В ответ офицер "Азова" Роман Пономаренко заявил, что считает слова чиновника "порцией дешевой популярности".